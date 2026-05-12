שופטי בית המשפט העליון ביטלו היום (שלישי) פה אחד את החלטתו של שר התקשורת שלמה קרעי להעביר מתפקידה את השופטת בדימוס נחמה מוניץ, שכיהנה כיושבת ראש ועדת האיתור למועצת תאגיד השידור הישראלי.

בפסק הדין קבעו השופטים כי השר פעל בחוסר סמכות מובהק בספטמבר האחרון, והורו לו לפעול לאלתר להשלמת הרכב מועצת התאגיד, הכולל 12 חברים ויו"ר קבוע.

השר קרעי הגיב בביטול ובתקיפות להחלטה: "החלטת בג"ץ בניגוד לחוק היא החלטה על הקרח. בסופו של דבר השר הוא המוסמך על פי חוק למנות את חברי מועצת התאגיד וכך יהיה במשמרת שלי".

הוא הוסיף כי "בג"ץ מוזמן למנות בעצמו את מי שהוא רוצה. אף מועמד של שופטת מודחת בחסות יועמ"שית מודחת לא ימונה על ידי".

הוא חתם את הודעות וכתב: "העם הוא הריבון והעם יאמר את דברו לחבורת הדיקטטורים בגלימות בקרוב בעז"ה בקלפי".