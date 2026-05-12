השר לשיתוף פעולה אזורי דודי אמסלם, הגיע היום (שלישי) לסיור בגבעות עוז ציון ואור מאיר שבבנימין, שם נפגש עם תושבי המקום ושמע מהם על האתגרים הביטחוניים והאזרחיים עמם הם מתמודדים בשגרת היום יום.

במהלך הסיור הציגו התושבים בפני השר את החשיבות האסטרטגית של הגבעות ואת הצורך בחיזוק האחיזה הישראלית במרחבי יהודה ושומרון, לצד הצורך בבלימת ההשתלטות הערבית באזור.

עוד העלו בפניו את המציאות הביטחונית המורכבת בגבעות, הכוללת מחסור במיגוניות, נשקים ותקני הגמ"ר, וכן קשיים הנובעים מהיעדר תשתיות בסיסיות.

השר אמסלם הבטיח לבחון את הנושאים שהועלו ולעשות ככל יכולתו כדי לסייע בקידומם מול הגורמים הרלוונטיים.

בסיום הסיור אמר: "פגשתי היום אנשים ערכיים, ציונים וחלוצים אמיתיים, ששומרים במסירות על חבלי המולדת. ההתיישבות ביהודה ושומרון היא נכס ציוני, לאומי וביטחוני מהמעלה הראשונה".

השר הוסיף: "שמעתי כאן על אתגרים ביטחוניים לא פשוטים ועל מחסור באמצעים בסיסיים שהתושבים זקוקים להם כדי להמשיך לשמור על הבית ועל ההתיישבות. מדינת ישראל חייבת לעמוד לצד האנשים שנמצאים בחזית, לחזק אותם ולתת להם את הכלים הראויים. אעלה את הסוגיות החשובות שעלו כאן בפני הגורמים הרלוונטיים ובפורומים המתאימים".