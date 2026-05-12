סוכנות הידיעות רויטרס חשפה הערב (שלישי) כי סעודיה ביצעה תקיפות אוויריות נגד איראן במהלך המלחמה האחרונה.

שני גורמים מערביים ושני גורמים איראניים מסרו כי מדובר במתקפות חשאיות שבוצעו בתגובה ישירה למתקפות שספגה הממלכה, במה שהוגדר כפעולות "מידה כנגד מידה".

לפי הדיווח, תקיפות חיל האוויר הסעודי התרחשו בסוף חודש מרץ והן מהוות, ככל הידוע, את הפעם הראשונה שבה סעודיה תוקפת באופן ישיר על אדמת איראן.

התקיפות יצאו לפועל לאחר שבועות של מתיחות גוברת, במהלכם הצהיר שר החוץ הסעודי כי מדינתו שומרת לעצמה את הזכות לנקוט פעולות צבאיות לפי הצורך.

הפעולות הסעודיות, לצד תקיפות דומות שיוחסו לאיחוד האמירויות, חשפו כי מדינות המפרץ החלו להגיב באופן ישיר למתקפות איראניות, אך כל אחת מהן נקטה מדיניות שונה.

בעוד איחוד האמירויות אימצה קו תקיף יותר מול טהרן, סעודיה פעלה במקביל גם בזירה הדיפלומטית וניסתה למנוע הידרדרות רחבה.

לפי הדיווחים, לאחר התקיפות העבירה סעודיה מסרים לאיראן וניהלה עמה ערוצי תקשורת אינטנסיביים שכללו גם איומים בתגובה נוספת במקרה של המשך התקיפות. בסופו של דבר הושגו הבנות לא רשמיות בין הצדדים להפחתת המתיחות.

לפי הערכות גורמים מערביים, חלק מהכטב"מים והטילים ששוגרו לעבר סעודיה באותה תקופה הגיעו משטח עיראק באמצעות מיליציות פרו-איראניות, ולא ישירות מאדמת איראן, מה שלדבריהם העיד על ניסיון איראני לצמצם את המעורבות הישירה שלה בעימות.