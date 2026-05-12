הצצה לביצוע של נועם בתן באדיבות תאגיד השידור הישראלי, כאן 11

חצי הגמר הראשון של תחרות האירוויזיון יצא הערב (שלישי) לדרך תחת אבטחה כבדה וחסרת תקדים.

הטקס נפתח בסרטון שהוקדש לזוכי העבר של התחרות, ובו שולבה גם דנה אינטרנשיונל עם השיר "דיווה".

הנציג הישראלי נועם בתן עלה לבמה ונתן ביצוע לשירו "מישל". השיר, שנכתב על ידי צליל קליפי, נדב אהרוני ויובל רפאל, בוצע על ידי בתן בשלוש שפות שונות.

בתחילת הביצוע נשמעו בקהל קריאות אנטי-ישראליות שניסו להפריע לבתן לשיר. בין היתר נשמעו קריאות "סטופ ג'נוסייד" ודגלי פלסטין הונפו באולם, בעוד מולם הניפו מעריצים את דגלי ישראל.

מאבטחים שהיו במקום הוציאו מהאולם מפגין שצעק נגד ישראל במהלך השירה. בתן הופיע כשהוא יוצא מתוך יהלום ענק, שנחשב לאביזר הבימתי הגדול ביותר בתחרות הנוכחית.

בתום הביצוע המרשים הודה נועם בתן לקהל בשתי שפות. הוא סיים את דבריו על הבמה במילים: "תודה רבה, Thank you europe".

אחרי הירידה מהבמה אמר בתן: "אני מרגיש מדהים, שרתי לישראל, זה כזה קלישאתי, אבל שרתי לישראל. נהניתי מכל שנייה. היה מדהים, תודה לאלוקים על הכל".