זיהוי ותקיפת המחבל דובר צה״ל

כוחות צוות הקרב החטיבתי 401, בפיקוד אוגדה 146, ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון.

הפעילות מתמקדת בהשמדת תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה, במטרה להסיר איומים ישירים על אזרחי מדינת ישראל.

במהלך הפעילות המבצעית, זיהו הכוחות מחבל שהפעיל אמצעי תצפית ועקב אחר תנועת כוחותינו במרחב. בסגירת מעגל מהירה, זיהו הלוחמים את מיקומו המדויק של המחבל וחיסלו אותו באמצעות ירי טנק.

צה"ל פרסם תיעוד מתוך הטנק המתעד את רגע זיהוי המחבל ואת החיסול המדויק.

בנוסף, הכוחות השמידו תשתיות טרור נוספות ואמצעי לחימה שאותרו על ידי הכוחות במהלך הסריקות בדרום לבנון.