ערבים פרצו לפנות בוקר (רביעי) לשלוחה של חוות צור לבבי בבנימין וגנבו עדר כבשים מהמקום.

הגנבים נמלטו מהזירה באמצעות כלי רכב, ומיד לאחר גילוי האירוע החלו כוחות הביטחון בביצוע סריקות נרחבות במרחב בניסיון לאתר את העדר ואת החשודים במעשה.

כעבור מספר שעות של חיפושים, אותרו עשרות הכבשים הגנובים בתוך הכפר ג'לג'ליה.

האיתור התאפשר בזכות פעילות משולבת של כוחות הביטחון ומתנדבים אזרחים שפעלו בשטח בתיאום מלא עם הכוחות הסורקים.

כוחות הביטחון הצליחו לזהות את כלל חלקי העדר, למרות שהגנבים פיצלו את הכבשים לקבוצות שונות.

הזיהוי התבסס על סימונים מוקדמים שהיו על בעלי החיים, וזאת על אף ניסיונות של הגנבים להעלים את העדר בדרכים שונות תוך פגיעה בכבשים.

כעת נערכים תושבי החווה וכוחות הביטחון להחזרה בטוחה של העדר על כל פיצוליו חזרה לחווה.