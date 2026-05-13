הזמר והיוצר נתנאל ברדה פרסם שיר אהבה חדש למולדת ולירושלים בשם "אחד שלא עוזב".

לדבריו, השיר יוצא על רקע דיווחים על גל הירידה מהארץ והמצב הביטחוני המורכב, ומבקש לבטא קשר עמוק ובלתי מתפשר למדינת ישראל.

תהליך יצירת השיר נמשך כשנתיים, כאשר ברדה כתב והלחין את המילים כמה חודשים לאחר אירועי השבעה באוקטובר.

עבור העיבוד המוזיקלי של השיר, טסו המפיקים להקליט את התזמורת הסימפונית של בודפשט, הכוללת 50 נגנים וכלי מיתר חיים.

ברדה בן ה-27 עלה מצרפת לישראל עם משפחתו כשהיה בן 3, והחל את דרכו המוזיקלית כילד במקהלת "המלאכים" של המנצח רפי ביטון.