בתום חקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית במחוז ש"י, יוגש בימים הקרובים כתב אישום נגד דואס חסון, המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצח יהודה שרמן הי"ד.

מממצאי החקירה עולה כי לאחר כניסת מתיישבים לכפר בית אומרין, יצא חסון בטנדר שבבעלותו והבחין בשלושה ישראלים שנסעו בתוך הכפר.

המחבל החליט לפגוע בהם, דלק אחריהם ופגע במכוון ברכב הריינג'ר שבו נסעו, דבר שהוביל להידרדרות הרכב לואדי ולמותו של יהודה שרמן הי"ד.

כוחות משטרה, חוקרי זיהוי פלילי ובוחני תאונות דרכים הגיעו לזירה יחד עם כוחות צה"ל ושב"כ לאיסוף ממצאים וראיות.

המחבל, תושב הכפר בשנות ה-50 לחייו, נעצר ומעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט עד להגשת הצהרת התובע על ידי הפרקליטות הצבאית.

במסגרת הפרשה נעצר גם בנו של המחבל. במהלך חיפוש שנערך בביתו נתפסו רובה מסוג "קרלו" ורובה ציד, ומשכך צפוי גם נגדו כתב אישום בימים הקרובים.

יהושע שרמן, אביו של יהודה, מסר: "אנו מברכים על כך שהצדק מתחיל לצאת לאור. מבחינתנו, כפי שהיה ברור מהרגע הראשון, מדובר בפיגוע טרור לאומני לכל דבר ולא בתאונה, ואנו שמחים שגופי הביטחון, המשטרה והשב"כ הגיעו למסקנה החד-משמעית הזו".

הוא ציין את דרישת המשפחה להשית עונש מוות על המחבל: "אנו מצפים כי המערכת תמצה עם המחבל את מלוא חומרת הדין, ומאמינים כי עונשו הראוי הוא עונש מוות".

הוא הוסיף כי "ברמה הלאומית, המענה ההולם לטרור שמנסה לגדוע חיים הוא המשך הבנייה וההתיישבות בכל מרחבי יהודה ושומרון, כולל בשטחי A שנמסרו לאויב במסגרת הסכמים שעלו לנו באלפי קורבנות. מול הניסיון שלהם להרוג - אנחנו נמשיך להפיץ אור ולבנות חיים".