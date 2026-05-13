שר החינוך יואב קיש התייחס בראיון לערוץ 7 למשבר בקואליציה ולאפשרות של הקדמת הבחירות. הדברים נאמרו במהלך ערב ההוקרה השנתי של איגוד גרעיני איתן.

"אנחנו בשנת בחירות. מבחינתי הקדמתן תלויה בדבר אחד, אם המציאות הביטחונית מאפשרת או לא, ראש הממשלה צריך לנהל את הדבר הזה. במידה וכן, לא נכון להמשיך למשוך את המושב הזה בהתנגחויות, וצריך לסכם מהר על תאריך בחירות. אם יש פה חשיבות ביטחונית להמתנה - הייתי מציע להמתין".

בהתייחסו לטענות מצד המפלגות החרדיות כי אינן מאמינות עוד בראש הממשלה בנימין נתניהו, אמר קיש כי אינו סבור שהן באמת מוציאות את עצמן מחוץ לגוש הימין. "בסוף הציבור ימני - גם התומכים שלהן".

קיש תקף גם את קמפיין הבחירות של נפתלי בנט ואמר כי מדובר ב"פייק". הוא הוסיף כי הציבור יצטרך להכריע בין ממשלת ימין בראשות נתניהו לבין אפשרות של שיתוף פעולה עם המפלגות הערביות. "כשהציבור יצא להצביע הוא יצטרך להחליט או לליכוד ולהובלת ממשלה בראשות נתניהו או שאנחנו נמצא את עצמנו עם המפלגות הערביות שותפות לשלטון".

לקראת הקיץ הציג שר החינוך את תוכנית משרדו ללימודים בתקופת החופש הגדול. לדבריו, התוכנית תכלול השקעה במקצועות הליבה ובתחום הבינה המלאכותית. "יש פה הזדמנות מאוד מאוד גדולה גם להרים ברמה את כל מערכת החינוך, גם לייצר עוד חיבור עם החברים. זה חשוב גם לחוסן אחרי התקופה שעברנו", אמר.