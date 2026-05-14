אביבה, אימו של הלוחם שנשלח ל-30 ימי מחבוש בשל פאץ' משיח, פנתה במכתב אישי ונוקב לרמטכ"ל אייל זמיר.

"ראית את בני עם הפאץ' ובאחת כאילו לא ראית אותו, אלא רק את מה שענד על מדיו", כתבה האם וציינה כי ציפתה שבנה יינזף אך לא יספוג עונש חמור במיוחד כולל הדחה מלחימה וכלא - רגע אחרי שחזר מלחימה ארוכה בלבנון.

"ענישה כזו פוגעת אנושות באמונו של הלוחם במערכת ועלולה לערער את מצבו הנפשי לאחר החוויות הקשות שעבר בשדה הקרב", מדגישה האם.

"הלוחמים צריכים לדעת שיש מפקדים שרואים אותם באופן שלם - את ההקרבה, ההתמדה והנחישות, ולא רק את הטעות שעשו", הוסיפה.

הבוקר כתבו לרמטכ"ל ולמח"ט הנח"ל, אל"מ אריק מויאל, מכתב חריף לרמטכ"ל בו דרשו ההורים לבטל את העונש של 30 ימי מאסר אותו הגדירו "ענישה דרקונית".

במכתבם מדגישים ההורים כי מדובר בלוחם גיבור שזה עתה שב משדות הקרב בלבנון, וכי הענשתו על סמל של אמונה יהודית היא פגיעה אנושה ברוח הלחימה וביסודות המסורת של עם ישראל.

"לראות ברמטכ"ל מי שבוחר להשליך לוחם לכלא על ביטוי של אמונה יהודית בסיסית - זוהי יריקה בפרצופם של אלפי לוחמים", נכתב בפנייה.

ההורים תקפו את העיסוק ב"משטרת פאצ'ים" בזמן מלחמה וטענו לאיפה ואיפה. "תמוה כיצד הרמטכ"ל מצולם לצד דמויות שהובילו סרבנות, אך בוחר להפגין יד קשה דווקא כלפי לוחם שביקש להתחבר למסורת עמו".

המכתב, שהעתק ממנו הועבר גם לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ, מסתיים בדרישה חד-משמעית לבטל את עונשי הלוחם ומפקדיו.