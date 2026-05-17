סימה חסון, יו"ר צעדת האימהות, מספרת לערוץ 7 על מה שהוביל אימהות ובני משפחה לצאת לצעדה עד לפתח הכלא בבסיס בית ליד במחאה על ענישת הלוחם שענד פאצ' משיח.

"הגענו כדי להבהיר לרמטכ"ל שהוא רודף את הלוחם. לא מדובר כאן בבעיות של משמעת, אלא ברדיפה על בסיס אמונה", אומרת חסון המבקשת ישירות מהרמטכ"ל שלא לפגוע ברוח הלחימה של הלוחמים. "אלה לוחמים גיבורים ששירתו בעזה ובלבנון, הם מחרפים את נפשם".

לדבריה, היחס הראוי ללוחמים שכאלה היה אמור להיות "לחזק אותם ולנשק את האדמה שעליה הם דורכים", ובמקום זאת הם זוכים לרדיפה על בסיס אמונתם. "לא נרד מהסיפור עד שהלוחם הגיבור הזה ייצא לחופשי".

במענה לטענה לפיה החיילים אינם יכולים לעשות כרצונם, אומרת חסון כי אם הרמטכ"ל מעוניין לעסוק בבעיות משמעת שיעשה זאת, אך מקרה זה אינו סוגיה של משמעת. "הוא יכול היה לעלות למגדל, לדבר עם הלוחם בצורה מנומסת ואני מאמינה שהלוחם היה מוריד את הפאצ'. הוא לא מתייחס לבעיות משמעת. הוא מתעסק בבעיות שלו עם אמונה של לוחמים".

הפעיל החברתי זיו ברנס מוסיף על דבריה ואומר כי "כעת שר הביטחון נכנס לתמונה בזכות הלחץ הציבורי שהפעלנו. הכליאה נדחתה להיום בערב. אנחנו קוראים לשר הביטחון, נמשיך להגיע לכאן גם היום בערב וגם מחר בבוקר ולאורך כל השבוע והחודש אם לא תוותרו לחייל הזה".

ברנס קורא לשר הביטחון לטפל בבעיות האמיתיות, בפצ"רית, בסרבנים ו"תן לצה"ל לנצח. הפאצ' הזה הוא שנתן להם כוח להילחם. אחרי הענישה המיותרת הזו דיברתי עם הפלוגה הזו וכולם בחוסר מוטיבציה. הם אחרי סבב בעזה ובלבנון ולא יודעים אם הם רוצים לחזור. ישראל כץ, תחזור בך ותזכה את החייל הזה".