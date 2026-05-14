נתוני יום ירושלים 2026 מעידים על מהפך בשוק הנדל"ן בבירה, שהפכה למוקד המרכזי של התחדשות עירונית בישראל.

העירייה מקדמת בשנים האחרונות צפיפות ובנייה לגובה סביב צירי הרכבת הקלה והתחבורה הציבורית. באזורים מסוימים מתוכננים מגדלים של למעלה מ-40 קומות, תופעה שכמעט לא הייתה קיימת בעבר בירושלים.

לצד תנופת הבנייה, בשכונות החרדיות ניצבים היזמים בפני אתגרים תכנוניים ייחודיים המגבילים את גובה המבנים.

יונה גרין, מנכ"ל חברת טרא נדל"ן, הסביר בראיון לערוץ 7 כי "בציבור החרדי יש דרישה הלכתית ברורה שלכל דירה תהיה מרפסת סוכה, ומרפסת כזאת חייבת להיות חשופה לשמיים".

לדבריו, בבניין גבוה רק הקומות העליונות יכולות לקיים דרישה זו, ולכן הפתרון המקובל הוא בנייה של עד 10 קומות בלבד. "זה פוגע ברווחיות, אבל זו המציאות של הבנייה בירושלים", אומר גרין. "צריך להבין את הקהילה ולהתאים את הפרויקט לצרכים שלה, אחרת הוא לא יצליח".

ירושלים חצתה את רף מיליון התושבים, עתודות הקרקע מתמעטות, ובניינים רבים מהשנים החמישים והשישים חסרי ממ"דים ומעליות. התחדשות עירונית הפכה לפתרון העיקרי להגדלת היצע הדיור.

גורם מרכזי במהפכה הוא פרויקט הרכבת הקלה. הקווים החדשים משנים את מפת הביקושים ומחברים שכונות שבעבר נחשבו מרוחקות למרכזי תעסוקה. "הרכבת הקלה משנה לחלוטין את מפת ירושלים", אומר גרין. "שכונות שנחשבו רחוקות הופכות נגישות ומבוקשות".

גם שוק הדיור השתנה. במהלך 2025 המשיכו מחירי הדירות בירושלים לעלות, בעוד שבחלקים אחרים בארץ נרשמה האטה.

בענף מסבירים זאת בביקושים קשיחים, מחסור בקרקע ותנועה מחודשת של משקיעים לעיר - במיוחד לאחר 7 באוקטובר.