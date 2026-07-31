המפגינים החרדים רודפים אחרי חייל Doovidl

אירוע תמיכה במעורבים בהתפרעות ליד ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, התקיים בירושלים והסתיים באירועי אלימות, שבמהלכם הותקפו שלושה חיילים חרדים המשרתים בגדוד "נצח יהודה".

האירוע החל בתהלוכת כלי רכב שיצאה מבית שמש לעבר ירושלים, ולאחר מכן המשיכו המשתתפים בצעדה רגלית עד לכיכר השבת. במהלך המחאה נשאו המשתתפים שלטים בגנות גיוס חרדים, ובהם גם הכיתוב: "לעולם לא נשרת בצבא האויב". במהלך האירוע נשמעו קריאות נגד השוטרים, ובכמה מקרים אף הושלכו לעברם חפצים.

מפגינים רודפים אחרי לוחמי מג"ב Doovidl

שלושת החיילים, שנקלעו לאזור במקרה, הותקפו בידי חלק מהנוכחים במקום.

הצעדה נערכה לאחר שחרורם של 63 חרדים שנעצרו בחשד למעורבות בהתפרעות שאירעה בחודש שעבר מחוץ לביתו של השופט סולברג באלון שבות. על פי חומרי החקירה, במהלך ההתפרעות נגרם נזק לביתו של סולברג ולרכב המשפחה. חלונות נופצו, כדים ועציצים נשברו ונזק נגרם גם לכניסה לבית. ברחוב הונחו דגלי ישראל שעליהם צוירו צלבי קרס.

רעייתו של השופט, מאירה סולברג, תיארה לאחר האירוע את המראות בביתם ואמרה: "אנחנו ילדים של ניצולי שואה. יהודים ככה פוגעים אחד בשני. תסתכלו איזה הרס, פוגרום. מה זה פה, ליל הבדולח?".