השרה גילה גמליאל הצהירה בכנס איובי בירושלים (שישי) כי הממשלה הבאה תפעל להשלים את הרפורמה המשפטית, לקדם את תוכנית "ההגירה מרצון" מרצועת עזה ולהמשיך לפעול להשבת כלל החטופים והנעדרים. את הדברים אמרה בנאומה בכנס של קבוצת איובי בירושלים, במסגרת פעילות תנועת הליכוד.

גמליאל הביעה תמיכה בשר המשפטים יריב לוין ואמרה כי הוא "עשה עבודת קודש" במהלך הקדנציה האחרונה. לדבריה, הייתה שותפה למהלכים שננקטו נגד היועצת המשפטית לממשלה, וציינה, "הייתה לי הזכות להתמנות לוועדה שעסקה בנושא סיום כהונת היועצת המשפטית לממשלה. אמנם בפועל המהלך עדיין לא הושלם, אך כבר נלקחו ממנה חלק מסמכויותיה".

לדבריה, מערכת הבחירות הקרובה תהיה מכרעת משום שנותרו מהלכים נוספים בתחום המשפט שיש להשלים. עוד אמרה כי חל שינוי משמעותי בעמדת הציבור כלפי הרפורמה המשפטית, וכי "היום הציבור נמצא איתנו באופן ברור בכל מה שקשור לצורך בשינויים במערכת המשפט. קיימת הבנה רחבה שצריך להחזיר את הכוח לריבון, לכנסת ולממשלה, כדי שהדרג הנבחר יוכל לקדם את המדיניות שלשמה נבחר".

בהמשך התייחסה גמליאל למלחמה ואמרה כי ישראל ממשיכה לפעול להשבת כלל החטופים והנעדרים. "אנחנו עובדים מדי יום כדי להחזיר את כל מי שנחטף בשבעה באוקטובר", אמרה, והוסיפה כי גם לאחרונה נעצר, לדבריה, מחבל שהיה מעורב בחטיפתם של נעדר גמני ואור אביטן.

בהתייחס למשא ומתן מול חמאס אמרה, "אנחנו לא קונים את הבלוף הזה", והצהירה כי בכוונתה לקדם את תוכנית "ההגירה מרצון" מרצועת עזה, שלדבריה הציגה כבר בשבוע הראשון למלחמה. עוד טענה כי ישראל רשמה הישגים ביטחוניים משמעותיים בסוריה ובלבנון, ובהם שליטה במרחבים אסטרטגיים באזור החרמון הסורי ובמוקדים נוספים בדרום לבנון לאחר פעילות צה"ל נגד תשתיות חיזבאללה.

גמליאל טענה כי הישגים אלה אינם זוכים לחשיפה מספקת בתקשורת ואמרה, "יש מי שמנסה ליצור מצג כאילו ישראל מפסידה, אבל המציאות שונה לחלוטין. אנחנו בדרך לניצחון מוחלט". בסיום דבריה שיבחה את ראש הממשלה בנימין נתניהו על ניהול המלחמה ועל יחסיו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והוסיפה כי היא מאמינה שגם המשטר באיראן ייפול בסופו של דבר.