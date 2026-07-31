השר דודי אמסלם הזהיר (שישי) בכנס של עופר איובי בירושלים מפני האפשרות שהאופוזיציה תחזור לשלטון, וטען כי יש להתייחס ברצינות להצהרות מנהיגיה.

"אנחנו רגילים לשמוע את חמאס ואת אויבי ישראל אומרים מה הם מתכוונים לעשות, ויש מי שמנסה להסביר שהם לא באמת מתכוונים לכך", אמר אמסלם. "אבל כשאנשי השמאל במדינת ישראל אומרים מה הם מתכוונים לעשות - צריך להאמין לכל מילה שלהם".

לדבריו, אם האופוזיציה תקים את הממשלה הבאה, היא תפעל למימוש כל היעדים שעליהם היא מצהירה כיום. "כשהם אומרים שיסגרו את ערוץ 14 - הם יסגרו את ערוץ 14. כשהם אומרים שיחליפו את ראשי מערכת הביטחון - הם יעשו את זה. כשהם מדברים על פירוק ההתיישבות ביהודה ושומרון או על סגירת מוסדות חינוך מסוימים - צריך להבין שזו התוכנית שלהם".

אמסלם מתח ביקורת חריפה על יריביו הפוליטיים ואמר כי מדובר באנשים ש"לא רואים ממטר" וכי לדבריו הם אינם מייחסים חשיבות מספקת למגבלות החוק כאשר הם מבקשים לקדם את מדיניותם.

בהמשך דבריו הזכיר את תוכנית ההתנתקות מגוש קטיף כדוגמה למדיניות שלטענתו יושמה בנחישות למרות ההתנגדות הציבורית. "ראינו כיצד בתוך זמן קצר נעקרו אלפי תושבים מבתיהם, ולכן אסור לזלזל במה שמצהירים היום", אמר.

השר התייחס גם לתקשורת וטען כי הקמת ערוץ 14 שינתה את מפת התקשורת בישראל. "עד שקם ערוץ 14 הציבור לא נחשף לכל המידע. הערוץ פתח לאנשים את העיניים והציג נקודת מבט שלא הייתה קיימת קודם לכן", אמר.

בסיום דבריו חזר אמסלם לתקופה שבה הליכוד ישב באופוזיציה, וטען כי הקואליציה דאז פגעה בייצוג מפלגתו בוועדות הכנסת. לדבריו, בניגוד לנוהג שהיה מקובל במשך שנים, חלוקת המקומות בוועדות לא שיקפה את כוחה היחסי של האופוזיציה.

"מה שעשו לנו אז בכנסת היה רק טעימה ממה שעלול לקרות בעתיד", אמר. "לכן אני אומר שהסכנה לדמוקרטיה הישראלית היא אמיתית, ממשית ואכזרית".

אמסלם: "הם לא שונאים את נתניהו - הם שונאים את המחנה שהוא מייצג"

השר דודי אמסלם טען כי ההתנגדות לראש הממשלה בנימין נתניהו נובעת משנאה לערכים שמייצג המחנה הלאומי ולא מאישיותו. עוד הזהיר מפני מערכת בחירות "אגרסיבית במיוחד" וקרא להציב מצלמות בכל הקלפיות.

אמסלם התייחס ליחס כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו וטען כי הביקורת נגדו חורגת ממחלוקת פוליטית רגילה. "אפשר לבקר את נתניהו ואפשר לא להסכים איתו, אבל השנאה שמופנית כלפיו נובעת מסיבה אחרת", אמר אמסלם. "הם לא שונאים רק את נתניהו, אלא את הציבור שהוא מייצג ואת הערכים שהוא מוביל".

לדבריו, דפוסי ההצבעה בישראל משקפים גם הבדלים ערכיים ותרבותיים. "המחנה הלאומי מצביע מתוך אמונה במסורת ישראל, בארץ ישראל ובערכים יהודיים. הציבור שלנו לא מצביע רק עבור אדם כזה או אחר, אלא עבור תפיסת עולם", אמר.

אמסלם הוסיף כי לשיטתו, יריביו הפוליטיים מבינים כי המגמות הדמוגרפיות והחברתיות אינן פועלות לטובתם. "הם רואים את הריבוי הטבעי, את ההתחזקות של הציבור המסורתי ואת החזרה בתשובה של רבים, ומבינים שהמאבק שלהם הוא גם על העתיד", טען.

בהמשך מתח ביקורת חריפה על מה שכינה "אליטה" השולטת במוקדי הכוח במדינה. "יש להם השפעה במערכת המשפט, באקדמיה, בכלכלה, בתרבות ובמוקדי כוח נוספים, אבל יש דבר אחד שחסר להם - רוב בקלפי", אמר.

לקראת הבחירות הביע אמסלם חשש מפני ניסיונות להשפיע על תוצאותיהן. "אני חושב שמצפה לנו מערכת בחירות קשה מאוד", אמר. "לכן ביקשנו להציב מצלמות בכל הקלפיות כדי להגביר את השקיפות ולחזק את אמון הציבור בתהליך. אם הכול מתנהל כשורה, אין סיבה לחשוש מצעד כזה".

בסיום דבריו קרא אמסלם לתומכי המחנה הלאומי להתגייס למערכת הבחירות. "אנחנו צריכים להגיע, להצביע ולעשות הכול כדי להבטיח שההכרעה תהיה בידי הציבור", אמר.