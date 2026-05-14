צה"ל, בהובלת החטיבה הטכנולוגית ליבשה, מרחיב את המענה המבצעי לאיום הרחפנים ומנפק לכוחות הפועלים בלבנון רשתות תיל נגד רחפני נפץ.

המהלך נועד לספק הגנה פיזית לכוחות בשטח מול האיומים המתפתחים בזירה הצפונית.

על פי נתוני צה"ל, עד כה נופקו לכוחות כ-158 אלף מ"ר של רשתות תיל. במקביל, הצבא מקדם רכש נוסף של כ-188 אלף מ"ר נוספים שצפויים להגיע ליחידות בהמשך.

היקף הרשתות שנרכשו עד כה הוא משמעותי ומקביל לשטח של כ-20 מגרשי כדורגל. הרשתות מהוות חלק מפיתוח והרחבת המענה הטכנולוגי והמבצעי שצה"ל מעניק ליחידות השדה מול רחפני הנפץ.

במסגרת הצגת המענה החדש, פורסמו תמונות של רחפנים כחלק מניסוי ובחינת היכולות המבצעיות בתחום.

המערכת הצבאית ממשיכה לבחון פתרונות נוספים להתמודדות עם האיום המשתנה בשדה הקרב.

צילום: דובר צה"ל

