פרשן ערוץ 14, יעקב ברדוגו, בוחן בימים אלו את האפשרות להקים מפלגה פוליטית חדשה בראשותו.

לפי דיווח בחדשות 12, ברדוגו החל לקיים מגעים ראשוניים בנושא כדי לבחון את היתכנות הקמת המפלגה. במסגרת צעדים אלו, נפגש הפרשן עם צחי ברוורמן לדיון בפרטי היוזמה.

בחודש שעבר חשף ברדוגו כי בעבר הוצעו לו תפקידי שרים אך הוא סירב להם, וכעת חל שינוי בעמדתו. בראיון שהעניק לרדיו גלי ישראל הוא הצהיר כי הוא בשל להשתלב בהנהגת המדינה.

"לפני שנתיים ושלוש הציעו לי להיות שר בממשלה, ולא רציתי", סיפר ברדוגו בראיון. "אני חושב שהיום, מבחינת הבשלות שלי, אני בשל יותר מאחרים. אני רוצה רק תפקיד אחד, את תפקיד שר המשפטים".

במהלך הראיון נשאל על החשש שהמערכת התקשורתית והמשפטית "תחפש אותו" ברגע שיכריז על כניסה לפוליטיקה.

בתגובה, הציע יוזמת חקיקה: "אני חושב שכל מי שיהיה שר משפטים במדינת ישראל צריך לחוקק עכשיו בכנסת הזו חוק מאוד בסיסי - אי אפשר להגיש כתבי אישום או לפתוח בחקירה על אדם מרגע ששמו עולה כמועמד לכנסת הבאה".