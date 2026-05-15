השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נשא הערב (חמישי) נאום לרגל יום ירושלים בישיבת ישיבת מרכז הרב, בו התייחס למשמעות ההיסטורית של ירושלים, למלחמה בטרור, לפעילות כוחות הביטחון ולמדיניות שהוא מוביל בגופים שפועלים תחתיו.

בפתח דבריו אמר בן גביר כי “יום ירושלים איננו רק יום של זיכרון היסטורי. זהו יום שבו עם ישראל מביט על אלפיים שנות גלות ואומר, עם הנצח חזר הביתה. 59 שנים חלפו מאז אותו רגע גדול שבו פרצו לוחמי צה"ל אל שערי העיר העתיקה, אל הכותל המערבי, אל הר הבית", וציין כי עד היום אין אדם שלא מתרגש לשמוע את אמירתו של מוטה גור: “הר הבית בידינו".

לדבריו, “זו לא הייתה רק הכרזה צבאית. זו הייתה הכרזה של דור שלם שניצח את ההיסטוריה. דור שהוכיח כי שום גלות, שום אימפריה ושום אויב, לא יצליחו לנתק את עם ישראל מירושלים". עוד הוסיף כי “ירושלים איננה רק עיר. ירושלים היא נשמתה של האומה. היא המקום שאליו התפללו יהודים מכל קצוות העולם - ‘לירושלים עירך ברחמים תשוב’".

בן גביר התייחס גם לאויבי ישראל לאורך הדורות ואמר כי “הרומאים, הנאצים, והיום חמאס ואיראן - כולם ניסו לשבור אותנו ונכשלו". לדבריו, “והנה אנחנו כאן. בירושלים המאוחדת. בישיבת מרכז הרב, המקום שמבטא אולי יותר מכל את החיבור שבין תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל".

בהמשך שיבח את ישיבת מרכז הרב ואמר: “כאן בונים דור של אמונה, של אחריות. דור שלא בורח מהחיים, אלא מוביל אותם. מכאן יצאו תלמידים להקים יישובים, להילחם על הארץ, לפקד בצה"ל, לחזק את עולם התורה ולהוביל את הרוח הישראלית". הוא הוסיף כי “גיבורים רבים שנלחמים היום בכל החזיתות, גדלו על התורה שנלמדת כאן. הם לא נלחמים מתוך שנאה. הם נלחמים מתוך אהבה. אהבת העם, אהבת הארץ, אהבת החיים".

השר התייחס גם לפעילות כוחות הביטחון ואמר כי “לצד הלוחמים, גם שוטרי ושוטרות משטרת ישראל, לוחמי מג"ב, לוחמי הכליאה, לוחמי האש ואנשי כוחות הביטחון, עומדים יום ולילה מול טרור, מול פשיעה ומול אויבים שמבקשים לפגוע במדינת ישראל ובאזרחיה, ומחרפים נפשם כדי לשמור על כולנו".

עוד אמר בן גביר כי “כפי שמתאר זאת מרן הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, אנחנו לא עומדים בפתח הגאולה, אנחנו חיים אותה".

בהמשך עבר השר לעסוק במדיניות הביטחונית בירושלים ובמאבק בטרור. “הבוקר בכותל ובסמטאות העיר העתיקה ראינו דבר אחד ברור - משילות", אמר. לדבריו, “היה לנו רמדאן מהשקטים ביותר, השבח לאל, וזה קרה כי שינינו את הקונספציה. לא עוד הכלה. לא עוד הסרת אכיפה. לא עוד סבלנות כלפי אויבים. ולא עוד תפיסה שאם רק נוותר ועוד ועוד ועוד, נקבל שקט".

בן גביר מנה שורה של צעדים שקודמו בתקופתו: “חוק עונש מוות למחבלים שקידמנו, יחד עם יותר מאלף כיתות כוננות, מאות אלפי כלי נשק שחולקו לאזרחים, והשינויים שעשינו בבתי הכלא - מקייטנות הכל כלול לבתי כלא אמיתיים, בלי מרמלדות, בלי שוקולדות, בלי לימודים אקדמיים, בלי קנטינה, בלי הפקדות, בלי טלוויזיה ובלי רדיו. כלום לא נשאר להם רק המינימום של המינימום של המינימום".

עוד הוסיף כי “ההוכחה ממה שקרה היום בירושלים, ממה שקורה בבתי הכלא, ממה שקורה בתחום הרתעת המחבלים בכל השנתיים וחצי האחרונות - זה שאנחנו יכולים". לדבריו, “המחבלים מבינים את המסר, וגם כל העולם כולו. והמסר הזה נשמע היום גם בעזה וגם מול איראן - כשעם ישראל עומד זקוף, הוא מנצח".

בן גביר הוסיף: “כשאנחנו מעזים, אנחנו מנצחים. כשאנחנו מאמינים בצדקת דרכנו ולא מפחדים לפעול - אויבינו מבינים שאין להם יכולת לשבור את רוחנו". לדבריו, “ראינו את זה במלחמה בעזה. ראינו את זה מול האיומים מאיראן. ונמשיך לראות את זה בכל מקום שבו עם ישראל יילחם על חייו, על ביטחונו ועל עתידו".

בהמשך אמר: “ומכאן חייבים להמשיך בכל הכוח. הרגנו את נסראללה, הרגנו את סינוואר, הרגנו את חמינאי ועוד עשרות אלפי מחבלים ארורים". עוד קרא “לקדם עידוד הגירה מעזה, התיישבות יהודית בלבנון ולא לפחד להשמיד את כל הקמים להורגנו".

בסיום נאומו אמר בן גביר כי “אסור להתכופף מול לחצים. אסור לפחד לומר את האמת". השר בן גביר חתם את דבריו: “ירושלים היא הלב של העם היהודי. נמשיך לבנות אותה. נמשיך לחזק אותה. נמשיך להגן עליה. ונמשיך להוביל בגאווה את הרוח היהודית של עם ישראלי".