שוטרי משמר הגבול הקנדי מנעו השבוע כניסתו של אנאס אלטקריטי, מנהל האגודה המוסלמית של בריטניה, למדינה.

כניסתו נבלמה לאחר שאלטקריטי, אזרח בריטי-עיראקי, שיבח בעבר את פיגועי 7 באוקטובר והגדירם כ"התנגדות חשובה".

על פי דיווח העיתון הבריטי "הטלגרף", פקידי הגירה במונטריאול חקרו את אלטקריטי בשדה התעופה הראשי של העיר במשך 11 שעות, לפני שהשיבו אותו בטיסה ללונדון. אלטקריטי, שכיהן בעבר ככותב טורים בעיתון "הגרדיאן", תכנן להשתתף כדובר בכנס של האגודה המוסלמית של קנדה בטורונטו בין ה-16 ל-18 במאי.

האגודה המוסלמית של קנדה טענה בהצהרה כי ממשלת קנדה ביצעה "מעשה חריג חמור" בעקבות "לחץ בחוסר תום לב מצד אלו המבקשים לדכא קולות המתבטאים נגד פשעי ישראל ורצח העם בעזה".

הרקע לסירוב הכניסה נעוץ כנראה בהתבטאויות קודמות של אלטקריטי, שתיאר את ההאשמות על טבח והתעללות בגופות ב-7 באוקטובר כ"שקר", והגדיר את חטיפת הישראלים באותו יום כ"חלק חשוב מאוד במעשה ההתנגדות".

הוא אמר: "חטיפת בני ערובה היא חלק חשוב מאוד מכל סוג של פעולה צבאית אסטרטגית או פעולת התנגדות, כי על כל בן ערובה ניתן לנהל משא ומתן".

אלטקריטי אף שיבח תגובות שהצדיקו את הטבח שבו רצחו מחבלי חמאס כ-1,200 בני אדם. "מה חשבנו שיקרה? שפלסטינים ישתקו בעודם משועבדים לנצח, קורבנות, התעללות, פגיעה, רציחות ועינויים?! זה נכון לגבי כל פעם שממשלות המערב שתקו וטייחו את פשעיה והפרותיה של ישראל", כתב.