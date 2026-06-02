ראש ממשלת קנדה מארק קארני הודה הלילה (שלישי) כי ממשלתו נכשלה במאבק כנגד תופעת האנטישמיות בקנדה.

בנואומו בבית הכנסת Holy Blossom Temple בטורונטו, הכריז קרני על הקמת מועצה מייעצת פדרלית חדשה שנועדה להיאבק בשנאה אנטי-יהודית ובצורות אחרות של קיצוניות. ראש הממשלה אמר כי האנטישמיות בקנדה הפכה למשבר לאומי המחייב תגובה ממוקדת, והוסיף, "המרקם האזרחי של קנדה כושל בהגנה על יהודי המדינה".

נתוני הממשלה בקנדה מראים כי מתוך 1,342 פשעי שנאה על רקע דתי שדווחו ב-2024, כמעט 70% כוונו נגד יהודים קנדים, אף שהיהודים מהווים כ-1% בלבד מאוכלוסיית המדינה.

בעקבות כך, הודיע קרני על הקמת המועצה המייעצת לזכויות, שוויון והכלה, אשר תבחן את תופעת האנטישמיות וצורות אחרות של שנאה. בראש המועצה החדשה יעמוד השר מארק מילר, והיא תונחה לבחון מחדש את אופייה, היקפה והגורמים המניעים את האנטישמיות בקנדה, לצד שיפור איסוף הנתונים והערכת יעילות ההשקעות בחינוך ובביטחון.

ראש הממשלה הקנדי הצביע על שורת תקיפות נגד מוסדות ואנשים יהודים, שכללו ירי לעבר בתי ספר יהודיים, השלכת בקבוקי תבערה לעבר בתי כנסת ותקיפות נגד מרכזים קהילתיים, עסקים וסטודנטים בקמפוסים. "האימה והבושה הן עולמיות. המעשים שלנו חייבים להיות מקומיים", אמר קרני.

קנדה, בדומה למדינות מערביות רבות אחרות, חוותה עלייה חדה בתקריות אנטישמיות מאז מתקפת הטרור של מחבלי חמאס על ישראל ב-7 באוקטובר 2023 והמלחמה שפרצה בעקבותיה ברצועת עזה.

קרני הוסיף כי ממשלתו תעביר 75 מיליון דולר קנדי לשיפור האבטחה במוסדות דת, ואמר: "כואב לי שנאלצנו להקצות לכך 75 מיליון דולר - בעצם, אפילו דולר אחד". בשנה שעברה הקצתה הממשלה יותר מ־36 מיליון דולר קנדי לפרויקטים להתמודדות עם קיצוניות אלימה.

הוא הדגיש כי המאמצים הללו לא יגבילו את חופש הביטוי או את הביקורת הלגיטימית כלפי כל ממשלה בכל נושא ובכל מקום. "אני רוצה להיות ברור לגבי מה שהצעדים האפשריים הללו הם - ומה הם אינם", הבהיר ראש הממשלה בנאומו.