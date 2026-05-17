לוחם צה"ל נפצע באורח קשה וקצין לוחם נפצע באורח בינוני במהלך הלילה (ראשון) כתוצאה מעלייה על מטען בדרום לבנון. התקרית התרחשה במהלך פעילות מבצעית של כוחות הצבא באזור דרום לבנון.

בנוסף לקצין וללוחם שנפצעו באורח קשה ובינוני, נפצעו באותו אירוע קצין לוחם ולוחם נוסף באורח קל. כוחות הרפואה של הצבא העניקו לנפגעים טיפול ראשוני בשטח מיד לאחר הפיצוץ.

כלל הלוחמים שנפגעו באירוע פונו בהמשך לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. מצה"ל נמסר כי הודעות נמסרו למשפחותיהם של ארבעת הנפגעים.

ביום שישי האחרון נפל במהלך פעילות מבצעית סרן מעוז ישראל רקנטי הי"ד, בן 24 במותו. רקנטי הי"ד שירת כמפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני. הוא נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ.

המנוח הוא החלל ה-20 של צה"ל מאז חידוש הלחימה בגזרת לבנון. הוא הותיר אחריו הורים, שישה אחים ואת ארוסתו רני, שעמה היה אמור להינשא במהלך החודש הבא. ארוסתו למדה במדרשת "תמר" השייכת למוסדות ישיבת איתמר שבה למד, ושם אמו של מעוז שימשה כמחנכת.

מעוז הי"ד היה בן למשפחה שורשית וממייסדי היישוב איתמר שבשומרון, בנם של הרב אליהו ואיילת רקנטי. כמו כן, הוא נכדם של הרב אברהם והרבנית דבורה רקנטי. הסבתא, הרבנית דבורה, היא בת דודו של הרב הראשי לישראל לשעבר, הרב דוד לאו.