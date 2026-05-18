שופטי בית המשפט העליון הורו ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, להעביר "ללא דיחוי" לעיון המשיבים את "התצהיר החסוי" שהוגש במסגרת העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד.

המשיבים בעתירה הם ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש המוסד המיועד גופמן. מדובר בתצהיר של תא"ל ג', לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמ"ן, העוסק בפרשת הפעלת הנער אורי אלמקייס בעת שהיה קטין.

אמש עדכנה בהרב-מיארה כי התצהיר נחתם בפני פרקליט מהפרקליטות הצבאית הראשית וסווג בדרגת "סודי ביותר".

במקביל ביקשה להגיש פעם נוספת לבית המשפט את מכתבו של ראש המוסד היוצא דדי ברנע, אף שבקשה קודמת בנושא כבר נדחתה בידי השופטים.

בשבוע שעבר הגישה היועמ"שית מסמך נוסף שהוגדר על ידה כ"מידע רגיש וחדש". המסמך עסק בפגישות חפיפה שקיים גופמן במוסד לאחר שמינויו אושר בידי הממשלה ובידי ועדת גרוניס.

לפי המסמך, מאז ההכרזה על מינויו החל גופמן לקיים פגישות חפיפה בארגון. במסגרת פגישה שנערכה ב-15 באפריל עם ראשת אגף במוסד עלה גם נושא המשך שירותו של תא"ל ג', המשמש כיום כבכיר בארגון.

עוד צוין כי ראש המוסד היוצא דדי ברנע כבר החליט שתא"ל ג' יסיים את תפקידו בקיץ הקרוב, במקביל לפרישתו מצה"ל, לאחר שהנושא הובא בפני הגורמים המוסמכים במוסד. בהמשך נערכה שיחה נוספת בנושא בין גופמן לבין ראשת האגף, שלא בנוכחות הקצין.

יצויין כי בזמן שקיים את פגישות החפיפה גופמן כבר היה מועמד שאושר בידי הממשלה ובידי ועדת גרוניס, ולא ידע כי ימים לאחר מכן יורה בג"ץ לגבות תצהיר דווקא מתא"ל ג', שעתידו במוסד עשוי להיות נתון בעתיד לשיקול דעתו.

ביום שישי הגיש גופמן תגובה חריפה לבית המשפט נגד הודעת העדכון של היועמ"שית. לטענתו, מדובר בניסיון חסר תום לב להטיל דופי בטוהר מידותיו באמצעות מידע שאינו רלוונטי לעתירות ואינו מצביע על פגם מוסרי כלשהו.

גופמן טען כי הליך החפיפה החל מיד לאחר חתימת ראש הממשלה על מינויו, כחלק מהיערכותו לכניסה לתפקיד בתחילת חודש יוני. לדבריו, הדיונים על כוח האדם במוסד הם חלק טבעי מהליך החפיפה.

עוד טען כי כאשר עלתה סוגיית המשך שירותו של תא"ל ג', הבהיר שלא יקבל החלטות בעניין לפני כניסתו הרשמית לתפקיד. בנוסף ציין כי הנחה שלא לפנות לקצין בעניינים הקשורים לעתידו המקצועי עד לסיום ההליך המשפטי.

הוא האשים את היועמ"שית בהשמטת עובדות מהותיות מהודעתה לבית המשפט, וטען כי דבריה בנוגע לשיח בינו לבין הייעוץ המשפטי של המוסד "אינם אמת". לדבריו, בהרב-מיארה עודכנה בבקשתו להקפיא את הטיפול בעניינו של תא"ל ג', אך בחרה שלא לציין זאת במידע שהוגדר על ידה כ"חסוי ורגיש".

בסיכום דבריו, קרא גופמן לבית המשפט לדחות את העתירות נגדו בהקדם האפשרי, לקראת כניסתו לתפקיד בעוד כשבועיים.

הוא הביע צער על התנהלות מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה בתיק וטען כי המהירות שבה דלף המידע החסוי לתקשורת מעלה חשש לניסיון להשפיע על תוכנו של תצהיר תא"ל ג'.