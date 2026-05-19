שופטי בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, דפנה ברק-ארז, עופר גרוסקופף ואלכס שטיין, קבעו היום (שלישי) כי עבודת הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים בעניינו של האלוף רומן גופמן לקתה בחסר.

ההחלטה ניתנה במסגרת עתירות שהגישו אורי אלמקייס והתנועה לטוהר המידות, לצד התנועה למען איכות השלטון ופורום חומת מגן לישראל, נגד מינויו של גופמן לראש המוסד.

השופטים ציינו כי הליקויים בעבודת הוועדה כללו בין היתר אי-חשיפה למסמכים רלוונטיים מזמן אמת והיעדר עדויות ישירות של גורמים שהיו מעורבים בפרשה. בעקבות זאת נקבע כי הוועדה תשלים את הליך הבדיקה ותעביר לבית המשפט חוות דעת עדכנית ומנומקת.

לפי החלטת בג"ץ, הוועדה תידרש לשמוע את אורי אלמקייס וכן את תא"ל ג' בהתייחס לתצהיר שהגיש ולנספח המצורף אליו. עוד נקבע כי לאחר שמיעת העדויות תינתן לאלוף גופמן אפשרות להשלים את התייחסותו בפני חברי הוועדה.

השופטים הבהירו כי הוועדה תוכל לזמן גורמים נוספים לפי שיקול דעתה הבלעדי לצורך השלמת הבדיקה. בהחלטתם הדגישו כי הדיון יתקיים "בהתאם לסדרים הרגילים הנוהגים בה", וכי המעורבים יופיעו בפני הוועדה ויענו לשאלותיה בעצמם ללא באי כוחם.

בשל לוח הזמנים הקצר הורו השופטים לוועדה לעדכן עד 21 במאי בשעה 12:00 האם תפעל בהתאם למתווה שנקבע. לאחר שיוגשו העדכונים, יחליט בית המשפט העליון על המשך הטיפול בעתירות.

ברקע להחלטה עומד תצהיר שהגיש תא"ל ג', לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמ"ן וכיום בכיר במוסד, אשר לפי הדיווח מגבה באופן מלא את גרסתו של גופמן.

התצהיר עוסק בשיחה טלפונית שקיים הקצין עם גופמן סביב סוגיית הפעלתו של אורי אלמקייס בעת שהיה קטין במסגרת מבצע השפעה.

לפי התצהיר, תא"ל ג' ביקש לברר מול גופמן האם הועברו מסמכים מודיעיניים מסווגים מהאוגדה במסגרת אותו מבצע.

גופמן השיב בשלילה ואף ביקש לבדוק את הנושא מול פקודיו כדי למסור תשובה ודאית, אולם תא"ל ג' הורה לו שלא להעמיק את הבירור ולא לשוחח על הנושא בתוך האוגדה כדי לא לשבש את המתרחש.

עוד עלה מהתצהיר כי תא"ל ג' כלל לא ידע באותה עת את זהות הבלוגר, את שמו או את העובדה שמדובר בקטין. בשל כך נטען כי לא היה יכול לשאול את גופמן על פרטים שלא היו ידועים לו, ומנגד גופמן לא היה יכול להכחיש מידע שהקצין כלל לא הציג בפניו.

בהיעדר תיעוד רשמי לשיחה עצמה נוצר פער עובדתי בשאלה האם גופמן הסתיר מידע ביודעין או הטעה את הגורמים המוסמכים. על רקע זה הורו שופטי בג"ץ בשבוע שעבר כי יוגש תצהיר חדש ומפורט של תא"ל ג' בנוגע לאותו אירוע.

גלי בהרב-מיארה צילום: אורן בן חקון, פלאש 90

בשבוע שעבר הגישה בהרב-מיארה לבג"ץ מסמך שהוגדר על ידה כ"מידע רגיש וחדש". המסמך עסק בפגישות חפיפה שקיים גופמן במוסד לאחר שמינויו אושר בידי הממשלה ובידי ועדת גרוניס.

לפי המסמך, במסגרת פגישה שנערכה ב-15 באפריל עם ראשת אגף במוסד עלה גם נושא המשך שירותו של תא"ל ג', המכהן כיום כבכיר בארגון.

עוד צוין כי ראש המוסד היוצא דדי ברנע כבר החליט שתא"ל ג' יסיים את תפקידו בקיץ הקרוב, במקביל לפרישתו מצה"ל, לאחר שהנושא הובא בפני הגורמים המוסמכים במוסד.

בהמשך נערכה שיחה נוספת בנושא בין גופמן לבין ראשת האגף, שלא בנוכחות הקצין. לפי הדיווח, בזמן שקיים את פגישות החפיפה גופמן כבר היה מועמד שאושר בידי הממשלה ובידי ועדת גרוניס, אך טרם ידע כי בג"ץ יורה בהמשך לגבות תצהיר דווקא מתא"ל ג', שעתידו במוסד עשוי לעמוד בעתיד לשיקול דעתו.