הרב יאיר הדאיה נבחר לכהן בתפקיד רב העיר אילת, לאחר שזכה ברוב מוחץ של 32 קולות מתוך 36 חברי הגוף הבוחר.

הרב יאיר הדאיה, בוגר ישיבת מרכז הרב בה למד שנים רבות, הוא בנו של הרב משה הדאיה, רבה הראשי הספרדי של העיר אילת היוצא. בחירתו של הבן לתפקיד מהווה המשך ישיר להנהגה הרוחנית של המשפחה בעיר הדרומית.

אביו, הרב משה, כיהן בתפקיד רבה הספרדי של אילת במשך תקופה ממושכת של למעלה מ-50 שנה.

בעקבות ההכרזה על תוצאות הבחירות, ח"כ מיכאל מלכיאלי פרסם הודעת ברכה מיוחדת לרגל המינוי החדש ברבנות המקומית.

"זכתה העיר אילת בהמשכיות של מסירות נפש למען תושבי העיר, הרב הדאיה הינו מחלוצי אנשי התורה והמעשה בעיר וכעת ימשיך להוביל את שירותי הדת למען התושבים והנופשים הרבים המגיעים לנפוש בעיר", מסר ח"כ מלכיאלי.

לדבריו, "הנגשת שירותי הדת ברחבי הארץ היא אחד הסמלים המרכזיים עליה נאבק יו"ר ש"ס אריה דרעי בהצלחה רבה".