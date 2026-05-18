סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין תקף הערב את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, וקרא לממשלה להפסיק לעבוד עמה ולקבל את חוות דעתה המשפטיות.

הדברים נאמרו על רקע פרשת האלוף רומן גופמן והטענות סביב מינויו האפשרי לראש המוסד.

לדברי לוין, "הערב שוב ברור מתמיד מדוע העברתי בממשלה החלטה להדיח את גלי בהרב מיארה". הוא טען כי "פעולותיה הפוליטיות הבלתי פוסקות, כדי להכשיל את הממשלה ולסכל את מהלכיה ואת מדיניותה, הגיעו לשיא חדש בעניינו של האלוף רומן גופמן".

לוין הוסיף כי בהרב מיארה ניסתה, לדבריו, "למנוע את מינויו של גיבור ישראל לראש המוסד, תוך שבדרך ניסתה לפגוע אנושות בשמו הטוב". עוד אמר כי מאז ההחלטה להדיחה, אינו מזמין אותה לישיבות ואינו עובד עמה.

שר המשפטים קרא לממשלה לנקוט צעדים דומים כלפיה. "הממשלה חייבת לעמוד סוף סוף מאחורי ההחלטה שקיבלנו", אמר, "הגיע הזמן להפסיק להזמין אותה לישיבות הממשלה והקבינט, להפסיק לקבל ממנה חוות דעת, ולהורות לכל הדרגים הכפופים לממשלה שלא לקבל ממנה עוד שום הנחיה משפטית".

לדבריו, "דרשתי זאת מזמן, והגיע העת שזה יעשה". לוין ציין בדבריו את החשב הכללי ואת מפכ"ל המשטרה כגורמים שלדבריו יש להורות להם שלא לקבל עוד הנחיות משפטיות מהיועצת המשפטית לממשלה.