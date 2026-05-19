היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הודיעה בצהריים (שלישי) כי החליטה להגיש כתב אישום נגד ח"כ טלי גוטליב.

בהודעה שפרסמה נכתב: "הוחלט להגיש נגד חה"כ טלי גוטליב בגין עבירה של גילוי ופרסום מידע חסוי בניגוד לחוק השב"כ".

לקריאת כתב האישום נגד ח"כ גוטליב

דקות ספורות לפני כן כתבה גוטליב ברשת X כי עודכנה על ידי בהרב-מיארה שכתב האישום הוגש.

גוטליב כתבה "מחיאות כפיים סוערות למיארה. הודיעה זה עתה על הגשת כתב אישום נגדי. כפי שהבהרתי בדעתי לשכנע את חברי הכנסת כי חשיפת בן זוגה של ברסלר נעשתה במסגרת ולמען מילוי תפקידי".

לדבריה "טרם נשלח לי כתב האישום, אך אני סומכת על מיארה שאקרא זאת בקרוב אצל אחד משופרותיה".

נזכיר כי בתחילת החודש חתם שר הביטחון ישראל כ"ץ על תעודת החיסיון הנדרשת, ובכך סלל את הדרך עבור היועצת המשפטית לממשלה להגיש את כתב האישום בפרשת חשיפת זהותו של איש שב"כ - בן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר.

עם הגשת כתב האישום, המאבק המשפטי צפוי לעבור לזירה הפוליטית. גוטליב תוכל לטעון לחסינות פרלמנטרית וההכרעה בנושא תתקבל בוועדת הכנסת. לאור הרוב שיש לקואליציה בוועדה, קיימת סבירות כי חסינותה תישמר וההליך הפלילי ייבלם.

השר יואב קיש קרא לחברי הקואליציה להתאחד נגד הסרת חסינותה של גוטליב. "יועצת פוליטית מפוטרת שעסוקה 24/7 בסיכול וברדיפה אחרי הממשלה וחברי הכנסת מהימין. ‏אני סומך על חבריי בוועדת הכנסת שיקבלו את ההחלטה הנכונה ויאשרו את החסינות של חברתי, ח"כ טלי גוטליב".

השר איתמר בן גביר הגיב: "הגיע הזמן שיריב לוין וחבריי בליכוד יעברו את מחסום הפחד מול היועמ"שית - רפורמה עכשיו!".

ח"כ אביחי בוארון, חבר ועדת הכנסת, הוסיף "הגשת כתב אישום כנגד חברת הכנסת טלי גוטליב הוא חלק ממסע הציד והרדיפה של גלי בהרב מיארה את חברי הכנסת מימין ואת ממשלתם. לכן, כחבר וועדת הכנסת, בעזרת ה בקרוב מאוד אנחנו נצביע ונעניק חסינות לחברתי טלי ונמנע את העמדתה לדין.

לא ניתן לשמאל הרדיקאלי שהשתלט על הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה להעמיד את נציגי הימין לדין על לא עוול בכפם. אנחנו חייבים להמשיך את התיקון, הניקוי, והריפוי העמוק של היעוץ המשפטי, הפרקליטות, ומערכת המשפט כולה. אני קורא שוב לחברי בממשלה להשעות לאלתר את היועצת ואת המשנים הרלוונטיים שלה, לאחר שהתברר שהם שיקרו בבג"ץ גופמן, זאת בנוסף לתצהירי הכזב שהוגשו בבג"ץ הפצ"רית, וזאת עד לקבלת החלטותיה של ועדת בדיקה ממשלתית שתבחן את מערך היעוץ המשפטי לממשלה ותפקודו", דברי בוארון.

ח"כ בועז ביסמוט קרא לנקוט בצעדים נגד בהרב-מיארה. "עורכת הדין מיארה ממשיכה בהתנהלותה המופרעת נגד חברי הכנסת והשרים מהימין. כעת הודיעה על כתב אישום נגד ח"כ טלי גוטליב. ספויילר: גם התפירה הזאת לא תצלח. על הממשלה לשוב ולקדם שוב את הליך הדחתה, ובמקביל לבחון האם היא מפרה אמונים בדריסה שלה את נבחרי הציבור".