מפקד פיקוד הדרום, האלוף יניב עשור, החליט להמתיק בעשרה ימים את עונשו של לוחם הנח"ל רב"ט אור שנשפט בעקבות ענידת פאצ' משיח על מדיו.

ההחלטה הפיקודית התקבלה בעקבות המלצות רשמיות שהוגשו בנושא על ידי מפקד חטיבת הנח"ל ומפקד אוגדה 162.

המהלך לקיצור תקופת המאסר של החייל התממש לאחר שמפקד חטיבת הנח"ל, אלוף-משנה אריק מויאל, הגיע באופן אישי לבקר את החייל בתוך הכלא הצבאי.

במהלך המפגש שנערך בין השניים, החייל לקח אחריות והביע בפניו חרטה. בעקבות נכונותו של החייל לקבל אחריות על מעשיו, אושר המהלך הפיקודי להמתקת העונש בצבא.

מוקדם יותר דווח כי רב"ט אור פנה באמצעות עורך דינו לפרקליטות הצבאית כדי לערער על תקינות ההליך ועל סמכות המח"ט לשפוט אותו לעונש כבד.

יצויין כי מפקד אוגדה 162 החליט אתמול לדחות את הערר שהגיש הלוחם על עונשו, ולכן הלוחם הגיש במקביל בקשה להמתקת העונש לאלוף פיקוד הדרום.

עורך דינו של הלוחם, רן כהן רוכברגר, טען בפנייתו לפרקליטות הצבאית כי עבירת פאצ' נחשבת חלק מעבירות "הופעה ולבוש" ולפי הפקודות, על עבירה מהסוג הזה לא ניתן לשפוט לוחם לעונש מחבוש כל עוד היא מבוצעת בפעם הראשונה.

בפניית הלוחם לפצ"ר נטען, כך לפי דיווח בגלי צה"ל, כי למח"ט הנח"ל לא הייתה סמכות לשפוט את הלוחם לעונש כזה, וכי הוא פעל בניגוד לפקודות, תוך דרישה להורות על ביטול הפסק המשמעתי.