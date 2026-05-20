תקיפת אמצעי התצפית במבנה דובר צה"ל

צה"ל חשף היום (רביעי) נתונים ותיעודים המציגים כיצד ארגון הטרור חיזבאללה עוקב אחר כוחות צה"ל מתוך מבנים אזרחיים בדרום לבנון.

על פי ההודעה, אתמול, כוחות של היחידה הרב-מימדית זיהו ותקפו בהצלחה אמצעי תצפית של ארגון הטרור אשר פעל במרחב הלחימה.

אמצעי התצפית המדובר מוקם על ידי מחבלי הארגון בכוונה תחילה בתוך מבנה אזרחי, ושימש את חיזבאללה באופן שוטף לצורך מעקב צמוד ולהכוונת פעילויות טרור ממוקדות נגד כוחות צה"ל הפועלים בגזרה.

בצה"ל מדגישים כי מדובר בדוגמה מובהקת ונוספת לניצול הציני והמתמשך של ארגון הטרור חיזבאללה בתשתיות ובמבנים אזרחיים לקידום מטרות טרור נגד לוחמי צה"ל ומדינת ישראל.

בנוסף להשמדת אמצעי התצפית, פעלו כוחות היחידה הרב-מימדית לסיכול איומים נוספים באזור. במהלך הפעילות, הלוחמים זיהו וחיסלו מחבל של ארגון הטרור שפעל מתוך מחסן ששימש כנקודת אחסון למצבור גדול של אמצעי לחימה.

בצה"ל ציינו כי מיד לאחר תקיפת המבנה וחיסול המחבל, זוהו במקום פיצוצי משנה ממושכים, המעידים על הימצאותם של אמצעי לחימה וחומרי נפץ רבים בתוך המחסן.