חבר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ עמית הלוי מהליכוד, התייחס בריאיון לערוץ 7 לאיום רחפני הנפץ, למערכה מול חיזבאללה ולאפשרות של הסכם בין ארצות הברית לאיראן.

לדבריו של ח"כ הלוי, "הדבר העיקרי הוא לעבור להכרעה, לא להגנה". הוא הוסיף והדגיש כי "אנחנו חייבים להפסיק לשחק עם חיזבאללה בכל מיני משוואות מוזרות".

הלוי ציין כי מדינת ישראל נמצאת כיום במצב טוב יותר מזה שהיה לפני שבעה באוקטובר, אך הבהיר כי נדרש שלב נוסף ומשמעותי במערכה הנוכחית, "עשינו מהלך עצום ונתניהו עשה מהלך עצום מקרב בלימה של השבעה לאוקטובר", אמר, "אבל צריך לעשות עוד צעד, את הצעד הבא, להכרעה".

בהתייחסותו לאיום הרחפנים טען כי אין להסתפק בפעולות הגנה וזיהוי בלבד, "אין דבר כזה שמכפר יוצא רחפן ונשארים. כל התשתיות של חיזבאללה אנחנו צריכים למוטט. לא הרחפן הוא האויב ולא הטיל הוא האויב".

הוא הוסיף כי אם ארצות הברית תחתום בסופו של דבר על הסכם עם איראן, ישראל תידרש לשנות את מדיניותה בלבנון בהתאם.

לדבריו, "ישראל חייבת לעבור לשליטה, לתפיסת שטח משמעותית עד הליטני ולהשמדה של כל מוקדי השליטה של חיזבאללה. הקונספציה עדיין במערכות הביטחוניות שלנו היא קונספציה של הגנה פלוס ולא מעבר לזה".

הוא טען כי ישראל אינה יכולה להמשיך לחיות לצד "שכנים נאו-נאציים", כלשונו, וקרא להפרדה בין הזירות בלבנון ובעזה.

"אם אכן יהיה הסכם נוראי מהסוג הזה באיראן, אנחנו צריכים לעבור מהשלב הטוב שאנחנו מצויים בו היום לשלב של הכרעה", אמר.

בהמשך הריאיון התייחס הלוי גם למערכת הבחירות ולקמפיין "הרוב קובע" שהוא מוביל. לדבריו, "הבחירות האלו הן גורליות ממש", הן בשל האיומים הביטחוניים והן בשל "הניסיונות של גורמים אנטי-דמוקרטיים לבטל את בחירת הציבור".

הלוי קרא לפעילי ימין להתגייס להוצאת מצביעים לקלפיות ואמר כי "המפלגה הכי גדולה בישראל היא המפלגה של אלו שלא באים להצביע". לדבריו, "כל קול קובע, וכל פעולה קטנה ביום הבחירות יכולה להיות בעלת משמעות עצומה אחר כך".