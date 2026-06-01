חבר ועדת החוץ והביטחון וועדת הבחירות המרכזית מטעם סיעת הליכוד, ח"כ עמית הלוי, פנה בדחיפות לראש השב"כ דוד זיני.

ח"כ הלוי דרש בפנייתו הגברה משמעותית של הפיקוח והסיכול נגד ניסיונות התערבות של מדינות עוינות וגורמים זרים בתהליך הבחירות בישראל.

לטענתו, המצב הביטחוני והמלחמה המתמשכת מעצימים את המוטיבציה של גורמים עוינים לערער את היציבות הפנימית בישראל ולהעמיק את הקיטוב החברתי.

"מערכת הבחירות היא נקודת תורפה דמוקרטית המהווה יעד אסטרטגי עבור מדינות עוינות", כתב הלוי. "אנו עדים למגמה מדאיגה של התערבות בבוטות חסרת תקדים, כאשר תקציבי עתק של ממשלות זרות מושקעים בפעילות החותרת תחת המדינה תחת הסוואה של ארגונים הומניטריים".

הלוי דרש כי שירות הביטחון הכללי יפעיל כלים מתקדמים לאיתור וסיכול של מערכי השפעה דיגיטליים - בוטים ופייק ניוז - המופעלים על ידי ישויות זרות.

בנוסף ביקש הלוי מראש השב"כ לעקוב אחר צינורות מימון המוזרמים במסווה של פעילות אזרחית ותמיכה בפרויקטים חברתיים, אך מיועדים בפועל לקמפיינים פוליטיים ומפלגתיים.

בסיכום מכתבו כתב הלוי כי "חובתנו לוודא כי תוצאות הבחירות ישקפו אך ורק את רצון אזרחי ישראל - הריבון האמיתי במדינה. לא נאפשר לשום גורם זר לקבוע מי ינהיג את מדינת ישראל".