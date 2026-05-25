הקבינט המצומצם התכנס אמש (ראשון) לדיון ביטחוני ממושך שארך כחמש שעות. הדיון עסק בהסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, וכן באיום רחפני הנפץ שגבה את חייהם של כמה חיילי צה"ל בגזרת לבנון.

במהלך הישיבה התפתח ויכוח סוער בסוגיית המענה לאיום הרחפנים בין ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לבין שר האוצר, בצלאל סמוטריץ'.

נתניהו, כך לפי הפרסום ב-ynet, דרש מהצבא פתרונות מיגון, וחזר על הנחייתו לצה"ל לעבוד במהירות ולגבש מענה לבעיה הקשה. השר סמוטריץ' הביע התנגדות לקו המיגון ואמר לנתניהו, "אי אפשר למגן את עצמנו לדעת, צריך להוריד עשרה בניינים בדאחייה בתגובה לכל רחפן".

ראש הממשלה לא אהב את הפתרון שהציע שר האוצר ותהה: "מה אתה מציע? שכל פעם שיהיה רחפן נוריד עשרה בניינים? וכשיהיה רחפן בעזה נוריד עשרה בניינים בעזה? וכשיהיה רחפן מיו"ש נוריד עשרה בניינים מיו"ש?, ואז כשיהיה רחפן של משפחת פשע אז נוריד עשרה בניינים ברמלה?".

סמוטריץ' השיב כי הוא תומך בכך וטען, "חד משמעית כן. מלחמה מנצחים בהרתעה וגביית מחיר. למגן עצמנו לדעת זה 6 באוקטובר. תשרטט לי איפה אתה רוצה למתוח את רשתות ההגנה בשמי הארץ. מעל כפר סבא? גם רעננה או רק רמלה ולוד?".

במהלך הדיון הטעון הביע הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, עמדה התומכת בהחרפת התגובה לצורך יצירת הרתעה: "אי אפשר לעבוד עם פינצטה, וצריך לייצר משוואה אחרת שכוללת גם פגיעה בבניינים בביירות וצור כדי להרתיע".

מוקדם יותר ביקר סמוטריץ' במנהל האזרחי ליהודה ושומרון וחנך את מערכת "רימון" לרישום מקרקעין ביו"ש.

במהלך ביקורו התייחס השר לאיום הרחפנים בלבנון ואמר: "אישרתי השבוע תקציב עתק של כשני מיליארד ש"ח לטובת פתרונות טכנולוגיים לאיום הרחפנים. בין היתר, הכסף יאפשר לגופים אזרחיים להציע פתרונות ורעיונות מחוץ לקופסא. אבל האמת היא שאת הרחפנים לא ננצח בהגנה אלא בהתקפה".

עוד הוסיף ואמר כי "על כל רחפן נפץ צריכים ליפול עשרה בניינים בביירות. על איום אסטרטגי לא עונים רק במיגון אלא בשינוי הכללים והמשוואה. לא נוכל לפרוס רשתות מעל כל מדינת ישראל וגם לא לרשת אותה במכונות יריה אוטומטיות. לא נוכל למגן את עצמנו לדעת. גביית מחיר מרתיע וחסר פרופורציה מהאויב חייבת להיות חלק ממאמץ ההגנה על לוחמינו".

בסיום הביקור במנהל האזרחי סיכם השר: "אנו עומדים כאן באוגדת איו"ש. הנוכחות שלנו כאן היא הסיבה שעוד אין רחפני נפץ בירושלים ובכפר סבא, בעפולה ובבאר שבע. האחיזה הפיזית בשטח, המודיעין, הפעילות הצבאית הנחושה וההרתעה שאנחנו יוצרים כאן, יום יום שעה שעה, היא רצועת הביטחון של מדינת ישראל כי התיישבות מביאה ביטחון. נקודה".