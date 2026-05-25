ההרשמה להגרלה ה-11 של תוכנית "דירה בהנחה" תיפתח במהלך היום (שני). במסגרת המהלך הנוכחי, יוגרלו 7,922 יחידות דיור בעשרות הגרלות שונות ב-19 ערים ויישובים ברחבי הארץ.

רשימת היישובים המשתתפים בהגרלה כוללת בין היתר את ראשון לציון, רחובות, מזכרת בתיה, אשדוד, בית דגן, כפר מנדא, כפר סבא, מעלה אדומים ונהריה.

ההרשמה להגרלה צפויה להיסגר ביום שני, 22.6.26, כאשר הזכאים יוכלו להנפיק אישור זכאות חדש עד לתאריך 7.6.

כל זכאי רשאי להירשם לשלוש ערים בלבד ולכלל ההגרלות המתקיימות בהן, ללא חשיבות למועד ההרשמה המדויק בתוך התקופה.

יצוין כי בעקבות פסיקת בג"ץ שקבע כי אין להעניק הטבות כלכליות וסבסודים ממשלתיים לחייבי גיוס שלא התייצבו לשירות, אישרה המועצה לפני כשבוע שינוי בכללי התוכנית.

החל מההגרלה הקרובה, הסדרת מעמד צבאי תהיה תנאי סף להשתתפות, ומי שמוגדר כחייב גיוס שלא הסדיר את מעמדו לא יוכל להשתתף בהגרלות.

בדיקת הנתונים הצבאיים תתבצע לאחר סגירת ההרשמה באמצעות סנכרון נתונים שיועברו ממשרד הביטחון למשרד הבינוי והשיכון.

לצד זאת, המועצה אישרה שינוי מבני בחלוקת הדירות, לפיו 50% מכלל הדירות בהגרלה יוקצו למשרתי מילואים פעילים, מתוכן כ-25% ללוחמים, בעוד 50% הנותרים יופנו לכלל הציבור שבו חלה דרישת הסדרת המעמד.

שר הבינוי והשיכון, חיים כץ, התייחס למהלך ואמר, "הגרלת דירה בהנחה יוצאת לדרך עם אלפי דירות ייעודיות תוך מתן עדיפות למשרתי המילואים והלוחמים. מי שעזב בית, משפחה ועבודה כדי לשרת את המדינה - יקבל ממנה חזרה. נמשיך להסיר חסמים ולקדם שיווקי קרקע והגרלות נוספות להגדלת היצע ולהנגשת פתרונות דיור לצעירים".