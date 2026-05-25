דבריה של דיסטל אטבריאן על הפרישה ערוץ כנסת

חברת הכנסת גלית דיסטל-אטבריאן ממפלגת הליכוד הודיעה כי לא תתמודד בבחירות המקדימות של המפלגה לקראת הבחירות הקרובות לכנסת.

לפני מספר חודשים פורסם בערוץ 7 כי חברת הכנסת בוחנת את עתידה הפוליטי וגורמים בלשכת ראש הממשלה הציעו לה תפקידים מחוץ לכנסת.

בשיחות סגורות שהיא קיימה באותם ימים עם מקורביה, טענה דיסטל-אטבריאן כי מיצתה את עבודתה בכנסת וכי היא מחפשת אפיקים חדשים.

במהלך הדיון היום בכנסת אמרה דיסטל אטבריאן על השר קרעי: "אני מלאת הערכה והערכה זו הולכת ונבנית מיום ליום לנבחר ציבור המוכשר, האמיץ, החכם, המבריק, זה שמחזיק בעמדות אידיאולוגיות בנחישות".

היא הוסיפה ועדכנה על פרישתה: "אני אומרת ממקומי הצנוע, כמי שעוזבת את העולם הפוליטי, מתפקדי הליכוד, האיש הזה צריך להיות בחמישייה הראשונה".