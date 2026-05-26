דובר צה"ל בערבית אל"מ אביחי אדרעי פרסם בצהריים (שלישי) הודעת פינוי ואזהרה אל תושבי העיר נבטיה שבדרום לבנון וקרא לתושביה להתפנות.

"הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול נגדו בעוצמה", מסר אדרעי והוסיף כי "צה"ל אינו מעוניין לפגוע בכם".

בפניה לתושבים הוא הוסיף "למען שלומכם, עליכם לפנות מייד את בתיכם בכפרים ובעיירות ולנוע מייד אל מצפון לנהר הזהארני".

בתוך כך, חיל האוויר תקף לאורך הלילה יותר מ-100 תשתיות טרור ומחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה בבקאע וברחבי דרום לבנון.

במספר תקיפות בבקאע, הותקפו תשתיות טרור ומחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה.

בדרום לבנון, הותקפו יותר מ-90 מחסני אמצעי לחימה, מפקדות, עמדות תצפית ותשתיות ששימשו את מחבלי הארגון לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

בתיעוד שפרסם צה"ל של אחת מהתקיפות הלילה במרחב משע'רה, ניתן לראות מספר תקיפות שונות שבוצעו תוך שניות לעבר תשתיות מהן זוהתה פעילות של מחבלי חיזבאללה. לפי צה"ל, התקיפה הובילה לחיסולם.