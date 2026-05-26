צמד המגישים ינון מגל ובן כספית התעמתו במהלך שידור ברדיו 103FM בנושא סרטון "הביביסט" שפרסם ראש הממשלה בנימין נתניהו. השידור הסתיים בפיצוץ ובחילופי האשמות קשים, בעקבות השמעת הקלטה מצמררת מתוך שיחה שהתקבלה במוקד המשטרה ב-7 באוקטובר.

מגל פתח בהתייחסות למתקפות ברשתות החברתיות נגד ראש הממשלה, בעקבות ציוץ שפרסם לרגל חג השבועות, "אתם לא רוצים שהוא יאחל חג שמח, אתם לא רוצים שהוא ינשום, אתם לא רוצים שהוא יהיה ראש ממשלה. כשהוא אמר חג שמח עניתם כדרכם של בני אדם? לא, קיללתם אותו, טינפתם אותו".

הדיון עבר במהירות לשאלת האחריות לאסון ה-7 באוקטובר. מגל הציג הקלטה של תא"ל (במיל') דדי שמחי, שאמר: "האסון של ה-7 באוקטובר זה אחריות צה"ל, אחריות מלאה של צה"ל, בעיקר צה"ל והשב"כ".

בעקבות זאת, תקף מגל את כספית: "איך אתה אומר? היחיד שאשם זה ביבי. אין צבא, אין אלופים, אין שר ביטחון, רק ביבי אשם. למה כל הקמפיין שלכם הוא שקר?".

הוא גם הפנה את האצבע המאשימה כלפי גדי איזנקוט. כספית השיב: "הבן אדם לא היה רמטכ"ל שמונה שנים, הוא היה רמטכ"ל עשר שנים קודם אבל הוא חלק מהקונספציה וביבי לא? מי שמעצב רעיונות ונותן הוראות זה לא רמטכ"ל, זה רק ממשלת ישראל בראשות ראש הממשלה".

השניים דנו בניסיונות לפסול את מפלגת רע"מ, כאשר כספית הזכיר למגל ציוצים ואמירות של אנשי ימין מהעבר, ששיבחו את מנסור עבאס. "ישבנו פה ואני שעות אומר לך זה התנועה האסלאמית כשאתה תמכת בזה", הטיח במגל.

העימות הגיע לשיאו כאשר כספית השמיע הקלטה קשה מתוך שיחת מוקד משטרתי ב-7 באוקטובר, שבה נשמע מיכאל עידן בן ה-9 מבקש סיוע.

השמעת ההקלטה הובילה לתגובה חריפה ויוצאת דופן מצדו של מגל שדרש לעצור את השידור: "אני מבקש ממך לסגור. אתה עושה מניפולציה רגשית".

כספית טען כי "זו לא מניפולציה. ב-7 באוקטובר היה רק ראש ממשלה אחד וזה בנימין נתניהו. הוא הוזהר עשרות פעמים. אנשים שמו את המפתחות והלכו הביתה והוא כל מה שהוא מנסה זה לטנף, לקרוע את מה שנשאר מאיתנו".

מגל השיב לו: "אז יהיו בחירות, נראה מה העם רוצה. שהמנהיג ששיחק אותה מה-7 באוקטובר וניצח במלחמות למרות כל מה שאמרתם יהיה ראש הממשלה או לא. הוא לא פקיד, הוא נבחר ציבור. תודה".

כספית סיכם ואמר: "שמע, אתה הטינופת הכי גדולה שישבתי מולה".