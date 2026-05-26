יו"ר ארגון בצלמו, עו"ד יהודה פואה, המייצג עשרות משפחות שכולות בדיון בבג"ץ על סגירת גלי צה"ל, תקף את בית המשפט במהלך הדיון ולאחריו.

לדבריו, מאחר והשופטים אמרו כי אסור שתהיה אפליה וכי העתירה נידונה בשל חשש לשיקולים זרים של הממשלה, "אסור לבית המשפט להמשיך את הפגיעה במשפחות השכולות ובמחנה הימין שמושתק ומופלה על ידי התחנה".

פואה טען כי החלטת הממשלה לסגור את התחנה התקבלה לפני כחצי שנה, אך השופטים מונעים את ביצועה ופוגעים בכך בחופש הביטוי של אזרחי ישראל ושל משפחות שכולות. לדבריו, "רובם של אזרחי ישראל מודרים מהשיח בגלי צה"ל", וגם משפחות שכולות שילדיהן נהרגו במלחמה אינן זוכות, לטענתו, לביטוי בתחנה משום שאינן "מהמגזר הנכון".

עוד טען פואה כי במהלך הדיון עלתה הטענה שהממשלה מבקשת לסגור את התחנה משיקולים פוליטיים.

לדבריו, השופטים רואים באנשי הקואליציה גורם פוליטי, בעוד שהאופוזיציה נתפסת בעיניהם כאובייקטיבית ולכן זכאית להמשיך ולהחזיק בבמה תקשורתית.

פואה הוסיף כי הממשלה מבקשת "למשוך את ידיה" מהתחנה ולאפשר לתקשורת להיות חופשית יותר. לטענתו, בג"ץ מונע זאת וממשיך לאפשר לגלי צה"ל לשדר למרות הטענות שעלו בדיון נגד אופייה של התחנה.

יו"ר ארגון העיתונאים והעיתונאיות, חיים הר-זהב, אמר, "כשממשלות מבקשות לסגור כלי תקשורת עיתונאיים, זה סימן שהדמוקרטיה שוקעת. הארגון עומד לימינם של עיתונאי גלי צה"ל, ומשוכנע כי בית המשפט יבטל את ההחלטה הלא סבירה, הפגומה והלא דמוקרטית לסגור את התחנה".