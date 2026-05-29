בנצי ליברמן לשעבר ראש המועצה האזורית שומרון ויו"ר מועצת ישע וכיום יו"ר פורום שילה, מספר על תפקידו הקשה של ראש מועצה בהתיישבות לפני עשרות שנים - בשיא תקופת הטרור.

הראיון מתקיים במסגרת מיזם "תיעוד ותיקי ומייסדי ההתיישבות" - יוזמה של משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

מטרת המיזם, הכולל מאות ראיונות, היא לתעד את פרקי הקמת ההתיישבות בחבלי הארץ השונים ולשמר את סיפורי הראשונים לדורות הבאים. מיזם התיעוד נערך בבקעת הירדן, יהודה, שומרון, בנימין, הגולן והגליל על ידי מורדי קרשנר ונעם דמסקי.

"היה פרק זמן בו למעלה מ-40 אזרחים נרצחו בבתיהם וביישובם במועצה אזורית שומרון בלבד - ואין מצב שאתה לא נמצא שם. ראש מועצה חייב להיות בכל אירוע. הייתי יכול להגיע לגנים-כדים מיד אחרי שמישהו נרצח על הכביש - ואנשים קוראים לי 'רוצח'. אני יודע שאני צריך לספוג את זה. אני מגיע למועדון, מביא איתי את המח"ט ובסוף אותו אחד שקרא לי 'רוצח', גם מחבק אותי. צריך להכיל את סערת הרגשות הכי קשה", נזכר ליברמן.

הוא מדגיש שמדובר ב"תקופות משוגעות" - כלשונו. "אין לך עם מי לדבר ואתה יושב בצריח לבד. רוצים לראות אותך, את ראש המועצה. לא את הסגן או המנכ"ל. זו תקופה שבה יצאתי ביום מסויים מאיתמר והייתי צריך לנסוע לאלון מורה, כשרק יומיים לפני כן, חבר שלי בשם מאיר ליקסנברג נרצח על הכביש. ישבתי אצל השר סילבן שלום, שמעתי שהוא נרצח, עזבתי הכל וטיפלתי בזה".

לדבריו "כראש מועצה אתה צריך לשמור על פאסון, לייצר מציאות אופטימית של חיים אזרחיים קונבנציונליים. חייבים לחיות חיים שגרתיים - והצורך שלך הוא להכניס את התושבים למוד הזה, משום שככל שהדבר הזה מתארך יותר - צריכה להיות נכונות להכיל ולהמשיך לקבל משפחות. ההתיישבות התפתחה בשנים האלה".

הוא נזכר בסיפור אישי מאותה תקופה. "באחת הפעמים שהיה כאן אירוע טרור, הייתי קרוב הביתה ורצתי לשם כי ידעתי ששני הילדים שלי, אייל ושחר, נשארו לבד. הגעתי ולא מצאתי אותם. עליתי לחדר שלי והם התחבאו בארון של המצעים. אמרתי לעצמי 'קח אוויר'. אנשים בגב ההר חיים בצורה הזאת. התפקיד שלי היה להכיל את היכולת לספוג ולהתנהל באופן שגרתי אחרת לא נהיה פה. הדרך הזו הוכיחה את עצמה. ראשי המועצות ביהודה ושומרון ידעו להלך בין העולמות, לקשור בין העולמות, להבין מה עיקר ומה טפל ואיפה צריך לוותר כשמגמת ההתפתחות ומגמת היעד היא ברורה ומובהקת".

