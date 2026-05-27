יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הנחה בצהריים (רביעי) את נציגי המפלגה בכל הרשויות המקומיות ברחבי הארץ להפסיק לאלתר כל שיתוף פעולה עם משטרת ישראל, לרבות השיטור העירוני.

"שלא נהיה חלילה שותפים לפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה", כתב גפני במכתבו, תוך שציין כי ההנחיה תעמוד בתוקף עד להודעה חדשה.

הרקע להחלטה החריגה: ההנחיה החדשה שהוציא לאחרונה מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי, לפיה כל עריק שבו תיתקל המשטרה יעוכב ויועבר מיידית לטיפול הצבאי - שינוי מדיניות מהותי לאחר שנים שבהן נמנעה המשטרה ממעצרים מסוג זה.

במסגרת המדיניות החדשה, בלילה האחרון ביצעה משטרת ישראל שורת מעצרים של תלמידי ישיבה המוגדרים כעריקים, והסגירה אותם למשטרה הצבאית.

האירוע המרכזי בלילה התרחש סמוך לשעה 01:00, כאשר ניידת משטרתית עצרה לבדיקה רכב שנסע לדברי המשטרה בפראות בכביש 60 סמוך ליישוב תל ציון בבנימין, זיגזג בין נתיבים וסיכן את משתמשי הדרך. הנהג, תלמיד ישיבת "משכן דוד" בירושלים בשם אסבן, הובל לתחנת השיטור בשער בנימין - ושם זוהה כעריק באמצעות מספר רכבו והוסגר לצבא.

אסבן ביקש מחברו אליסף להגיע לתחנה לאסוף את רכבו. כשנכנס אליסף פנימה לבקשת השוטרים לקחת את חפצי חברו, נדרש אף הוא להזדהות - ונעצר בעצמו לאחר שעלה כי גם הוא מוגדר כעריק.

הידיעה על המעצר הכפול הופצה במהירות דרך מערכות ההתרעה החרדיות, ועשרות מפגינים הוזנקו לתחנת שער בנימין. אולם המשטרה הספיקה להעביר את שני העצורים לתחנת המעצר הצבאית בענתות עוד לפני הגעת המפגינים.

בחלוף השעות ההתעמתות בתחנה הסלימה: לפי המשטרה, המפגינים הפכו נגרר משטרתי, הבעירו קרטונים, עיוותו גדרות וגרמו נזק לדלת יציאת החירום. כוחות הסדר הגיבו ברימוני הלם ועשן. המפגינים טענו כי הרימונים כוונו ישירות לגופם וגרמו לפציעות.

במקביל נעצר בבית שמש תלמיד ישיבה נוסף, ראובן למנצח מישיבת "קיבוץ גבעת זאב", שהוסגר אף הוא לצבא. שלושת העצורים אמורים להופיע במהלך היום בפני משפט צבאי בכלא 10.

הלילה הגיע המתח גם לפתחו של קצין בצבא: עשרות פעילים הגיעו לביתו בקריית אתא של נגד האבטחה של כלא 10, דפקו על דלתו וגרמו נזק לרחבת הבניין.

הרמטכ"ל הגיב בחריפות: "מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת. צה"ל מצפה מרשויות אכיפת החוק לפעול בנחישות כנגד הפורעים".