הגעת המטוס וקולות קשר מדבריו של מפקד הטייסת דובר צה"ל

צה"ל פרסם אחר הצהריים (רביעי) תיעוד רשמי מהגעתו של מטוס התדלוק והתובלה הראשון מסוגו בחיל האוויר.

המטוס, מדגם בואינג KC-46 "גדעון", נחת בבסיס חיל האוויר נבטים ונקלט בטייסת התדלוק החדשה שנפתחה בשבוע שעבר.

כלי טיס המתקדם הוא הראשון מבין שישה מטוסי תדלוק שנרכשו על ידי משלחת הרכש של משרד הביטחון בארצות הברית.

בנוסף לתיעוד המצולם, פרסם צה"ל את קולות הקשר ומדבריו של מפקד הטייסת, סא"ל א', שנאמרו ברגעי הנחיתה ההיסטוריים על המסלול.

מפקד הטייסת פנה בקשר למשרתי הבסיס וציין את החשיבות האסטרטגית של קליטת פלטפורמה זו לחיל האוויר ולמערכת הביטחון. בדבריו הדגיש את שיתוף הפעולה הקיים שהוביל להגעת כלי הטיס החדש לישראל.

"בסיס נבטים. היום, ביחד עם שותפינו הקרובים לחיל האוויר האמריקאי, אנו מביאים ארצה לא רק מטוס חדש, אלא יכולת חדשה למדינת ישראל", אמר מפקד הטייסת, סא"ל א', בקשר במהלך נחיתת המטוס.

הוא הרחיב על היכולות המבצעיות הייחודיות של כלי הטיס והוסיף, "הגדעון הוא מכפיל כוח שיביא את חיל האוויר מעבר לכל מקום".

סא"ל א' סיכם את פנייתו בקשר בהבעת תודה לגורמים השונים שלקחו חלק בפרויקט הרכש והקליטה של המטוס בצה"ל, "תודה לכל מי שהגיע, גאים להיות הצוות שמביא אותו הביתה לחיל האוויר ולמדינת ישראל".