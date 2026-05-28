זוכת האוסקר הלן מירן הוטרדה ברחוב בלונדון על ידי פעיל פרו-פלסטיני, שכינה אותה בין היתר "כלבה ציונית רעה".

תיעוד המקרה, שפורסם לראשונה על ידי חשבון אנונימי בשם Anti-Fascist Action UK, מציג את הכוכבת בת ה-80 מותקפת כשהיא הולכת ברחוב לצד בעלה, טיילור האקפורד. בהתחלה נראתה מירן רגועה, חייכה כשהיא מברכת את האיש ואף שאלה אם הוא בסדר.

המפגש הסלים במהירות כאשר התוקף פתח במתקפת עלבונות על תמיכתה של השחקנית בישראל. "והנה הלן מירן, הציונית המוצהרת", הוא הטיח בה, "את אמרת שישראל צריכה להתקיים לנצח בגלל השואה. את היית מאוד מרוצה מכך שהבתים של הפלסטינים נעלמו. את כלבה ציונית רעה". ככל שהסיטואציה הפכה עוינת יותר, האקפורד התערב ואמר לאיש לעזוב אותם בשקט, תוך שהוא מגיב אל המטריד בגסות. המטריד התרחק לאט, ולבסוף קילל את השניים.

השחקנית הבריטית ביקרה לראשונה בישראל בשנת 1967, זמן קצר לאחר מלחמת ששת הימים, ואף התנדבה בקיבוץ האון על שפת הכנרת. לאורך השנים היא התבטאה באופן נחרץ נגד חרמות תרבותיים על ישראל, וטענה כי נטישת אומנים ישראלים תשיג תוצאה הפוכה מהרצוי. בחודש שעבר היא חתמה על מכתב פומבי התומך בהשתתפות ישראל באירוויזיון.

מלבד זאת, מירן גם גילמה דמויות יהודיות וישראליות בולטות על המסך, בהן מריה אלטמן בסרט "האישה בזהב" משנת 2015. בנוסף גילמה מירן את גולדה מאיר בסרט "גולדה" בשנת 2023. בריאיון לחדשות 12 משנת 2023, היא חשפה כי חלק מהאנשים ניסו לשכנע אותה לא לקחת את התפקיד של גולדה בגלל מעמדה השנוי במחלוקת של ישראל בזירה הבינלאומית. היא הסבירה כי התעקשה על התפקיד ואמרה, "פגשתי אנשים כל כך מדהימים בישראל. אני יודעת שיש כאן יסוד של אינטליגנציה עמוקה, של חשיבה, מחויבות - שהן מאוד מיוחדות".