עימותים בהפגנות חרדים נגד מעצר העריקים דוברות המשטרה

חרדים קיצונים הפגינו היום (חמישי) במשך כשלוש שעות בירושלים ובאזור צומת גהה במחאה על מעצר עריקים חרדים. במהלך ההפגנות נחסמו כבישים מרכזיים ונרשמו עימותים בין מפגינים לכוחות המשטרה.

בסביבות השעה 17:00 החלה הפגנה באזור צומת גהה, ובמקביל נחסם בירושלים צומת בר אילן. המשטרה הודיעה בשני המוקדים כי מדובר בהפגנות בלתי חוקיות.

חלק מהמוחים חסמו את הכבישים ונשאו שלטים שעליהם נכתב בין היתר "נמות ולא נתגייס". בירושלים דווח גם על יידוי אבנים לעבר שוטרים.

כוחות משטרה, בהם פרשים ומכת"זית, פעלו לפיזור ההפגנות. במהלך העימותים פונו מפגינים בכוח מהכבישים, ושני בני אדם נעצרו.

במהלך ההפגנות תועדו מפגינים נכנסים מתחת לאוטובוסים ומתעמתים עם נהגים שנתקעו בעקבות חסימות הכבישים.

כעבור כשלוש שעות הסתיימו ההפגנות, והכבישים שנחסמו נפתחו מחדש לתנועה.

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS