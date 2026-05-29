מחאה חריגה של עשרות בחורי ישיבה ספרדים נרשמה נגד יושב ראש ש"ס, חבר הכנסת אריה דרעי, במהלך אירוע פרס הראשון לציון בבנייני האומה.

המשתתפים הביאו עמם לאירוע שלטים נגד דרעי במחאה על הדיווחים בנוגע לתמיכתו בקידום חוק הגיוס, וכן על אי מינויו של הרב יצחק יוסף למנהיג מועצת חכמי התורה של המפלגה.

בנוסף לכך, בעת שהוזכר שמו של דרעי באולם נשמעו קריאות בוז המוניות מצד הנוכחים. על פי הדיווחים, דרעי ביטל את השתתפותו באירוע ברגע האחרון ולא נכח במקום בעת קיום המחאה.

על השלטים שהונפו על ידי המוחים במהלך האירוע נכתב, בין היתר, "בחור יקר, אם אתה ספרדי, 50 יעדים זה 100% אתה!".

חבר מועצת חכמי התורה והראשון לציון, הרב יצחק יוסף, אשר נפגש אמש עם חבר הכנסת דרעי, פרסם הבוקר גינוי חריף למחאה שנרשמה נגדו.

"אמש באירוע המכובד שהיה בבנייני האומה במעמד פרס הראשון לציון בהשתתפות מרנן חברי מועצת חכמי התורה היו קומץ נערים שלא נהגו כבוד ופגעו בכבודו של שלוחא דרבנן המוסר נפשו למען הציבור הספרדי הרב היקר מאוד שליח חכמים הרה"ג רבי אריה דרעי שליט"א יו"ר התנועה שלנו", דברי הרב יוסף בגינוי הרשמי שפרסם.

עוד נכתב: "אני מיצר ומוחה נגד חוסר דרך ארץ כלפי ידידנו הרב רבי אריה שליט"א. זה דבר חמור התנהגות זו! צריך אחדות בתנועה שלנו, כולנו מאוחדים!"