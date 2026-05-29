ראש ישיבת אורות שאול, הרב יובל שרלו, הודיע לתלמידיו כי הוא יוצא לשנת שבתון החל מחודש אלול הקרוב.

במסגרת שנת השבתון הוא צפוי להקדיש את מלוא זמנו לעיסוק מורחב ומתמשך בתחום הבינה המלאכותית.

לדברי הרב שרלו, במהלך השנה הקרובה הוא מתכוון לעסוק באופן ממוקד בכל הנושא הרוחני והמעשי סביב טכנולוגיית הבינה המלאכותית.

אתמול שוחח הרב שרלו עם ערוץ 7 בכנס "אסופות" ה-6 והתייחס להשפעות המלחמה על ישיבות ההסדר, חוק הגיוס ומעמדה של הציונות הדתית בחברה הישראלית.

לדבריו, "האירוע הזה הוא אחד הדברים המקסימים ביותר שקמים בשנה", וציין כי בכנס נפגשים ראשי ישיבות ותלמידים ממגוון זרמים ללא מעורבות פוליטית.

הרב אמר כי מוקדם עדיין להבין את מלוא השפעות המלחמה על הציבור הדתי לאומי. "אנחנו עוד לא יודעים, זאת האמת. יש המון השלכות, גם בתפיסות העולם שלנו וגם בעמדות כלפי הערבים", אמר.

לדבריו, הקושי לחזור מהמלחמה משפיע גם על התא המשפחתי. "חיילים חוזרים לבתים אחרים, הם אחרים ונשותיהם אחרות", אמר, והוסיף כי מדובר בתהליכים ארוכי טווח שידרשו התמודדות משמעותית מצד החברה הישראלית.

בהמשך התייחס ליחס החברה הישראלית לציונות הדתית ואמר כי פעמים רבות היא אינה מובנת. "אנחנו הרבה פעמים מוערכים מאוד, הרבה פעמים מבוקרים מאוד, אבל בעיקר לא מובנים", אמר.

לדבריו, השיח הציבורי הפך לעיתים למקוטב ומבוסס על כינויים והאשמות. "ברגע שאתה מכנה את כל האחרים בשמות, לא נוצר שום דיבור. כשמדברים ומקשיבים, פתאום מגלים שרוב האנשים רוצים לדבר", הוסיף.