סוכלה הסתננות המונית דרך קו התפר דוברות המשטרה

לוחמי משמר הגבול דרום ממערך היישובים סיכלו במהלך סוף השבוע האחרון ניסיון הסתננות המוני של שוהים בלתי חוקיים לשטחי מדינת ישראל.

הפעילות המבצעית התרחשה באזור המועצה האזורית לכיש, כחלק מהמאבק המתמשך של כוחות הביטחון בתופעת ההסתננות דרך מרחב קו התפר.

במהלך המבצע הצליחו הכוחות לעצור עשרות חשודים אשר ניסו להיכנס לשטח המדינה שלא כחוק.

הפעילות בשטח יצאה לפועל לאחר שהתקבל דיווח והכוונה ממוקדת על ניסיון הסתננות רחב היקף המתרחש בסמוך ליישובים הממוקמים בצדה המזרחי של המועצה האזורית לכיש, הסמוכים לקו התפר.

בעקבות המידע, הוזנקו למרחב כוחות גדולים של לוחמי מג"ב מזרוע היישובים במטרה לחסום את נתיב ההסתננות. הלוחמים פעלו במהירות בשטח תוך שימוש באמצעים מבצעיים וטכנולוגיים מתקדמים, אשר אפשרו את סגירת המעגל על החשודים וסיכול המהלך.

במהלך הפעילות המשותפת עצרו כוחות מג"ב 42 שוהים בלתי חוקיים, תושבי יהודה ושומרון, שנמצאו בשטח הציבורי ללא אישורי כניסה כחוק.

כלל העצורים שנתפסו על ידי הלוחמים נכבלו והועברו באופן מיידי להמשך טיפול וחקירה בידי כוחות הביטחון המוסמכים.

מהמשטרה נמסר כי "לוחמי משמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות לאורך קו התפר ובכל הגזרות, במטרה לסכל כניסת שוהים בלתי חוקיים לשטחי המדינה, לשמור על ביטחון הציבור ולחזק את תחושת הביטחון של אזרחי ישראל".