בפרק חדש של פודקאסט הרפואה של ערוץ 7 התארח פרופ' אורי דיאור, מנהל מחלקת נשים ומומחה לכירורגיה גינקולוגית מתקדמת בהדסה, לשיחה על החידושים הטכנולוגיים המשנים את רפואת הנשים.

במהלך הפרק עסקו השניים גם בחשיבות הגילוי המוקדם, ברפואת מנע ובשילוב בין טכנולוגיה לרפואה.

פרופ' דיאור הרחיב על עולם הכירורגיה הלפרוסקופית, המאפשר לבצע הליכים מורכבים באמצעות חתכים זעירים. לדבריו, השיטה מסייעת להפחתת כאב, לקיצור זמן ההחלמה ולשיפור התוצאות הרפואיות, תוך ביצוע מדויק ובטוח יותר של ניתוחים שבעבר נחשבו מורכבים במיוחד.

אחד הנושאים המרכזיים שעלו בשיחה היה החשיבות של בדיקות שגרתיות ומעקב רפואי סדיר. פרופ' דיאור אמר כי בדיקה גינקולוגית שנתית יכולה במקרים רבים להציל חיים באמצעות זיהוי מוקדם של בעיות רפואיות ומחלות עוד לפני הופעת תסמינים משמעותיים.

בהמשך דנו השניים במפגש שבין רפואה, טכנולוגיה ובינה מלאכותית. פרופ' דיאור סיפר על הכלים החדשניים הנכנסים לשימוש בבתי החולים ובמרפאות, ועל האופן שבו מערכות מתקדמות מסייעות לרופאים בקבלת החלטות, בתכנון ניתוחים ובשיפור הדיוק האבחוני.

לדבריו, למרות ההתקדמות המרשימה בתחום הבינה המלאכותית, שיקול הדעת הרפואי והקשר האנושי עם המטופלת נותרים מרכיבים שאין להם תחליף. הוא התייחס גם למצבים מורכבים בתחום הפוריות וההיריון ולבשורות החדשות בתחום הטיפולים המסייעים לזוגות המתמודדים עם קשיי פוריות.

במהלך הפרק שיתף פרופ' דיאור גם בתחנות המרכזיות במסלולו המקצועי, שכלל השתלמויות והכשרות באוסטרליה ובארצות הברית. בנוסף התייחס למעמדה של מערכת הבריאות הישראלית ואמר כי ישראל ניצבת בחזית החדשנות בתחומים רבים של רפואת הנשים ומציעה גישה לטכנולוגיות ולטיפולים מהמובילים בעולם.

השיחה עסקה גם במפגש שבין רפואה, אמונה והלכה. פרופ' דיאור סיפר על שיתוף הפעולה עם מכונים הלכתיים העוסקים בסוגיות רפואיות מורכבות, במיוחד בתחומי הפוריות והגינקולוגיה, ועל המפגש היומיומי עם נשים המגיעות מרקעים שונים.