הרב יואל בן-נון, ממייסדי גוש אמונים, מספר על האתגרים של גרעין אלון מורה בדרך לעלייה לקרקע - שנבעו דווקא מהוראת הרב צבי יהודה קוק זצ"ל.

הראיון מתקיים במסגרת מיזם "תיעוד ותיקי ומייסדי ההתיישבות" - יוזמה של משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

מטרת המיזם, הכולל מאות ראיונות, היא לתעד את פרקי הקמת ההתיישבות בחבלי הארץ השונים ולשמר את סיפורי הראשונים לדורות הבאים. מיזם התיעוד נערך בבקעת הירדן, יהודה, שומרון, בנימין, הגולן והגליל על ידי מורדי קרשנר ונעם דמסקי.

"גרעין אלון מורה, בניסיון הראשון להיאחז בשטח ליד מחנה חווארה, עלה עם הרב צבי יהודה שדאגו להביא אותו לשטח. זו הייתה חוויה אדירה. עלינו דרך הר עיבל, הגענו לתוך שכם ויצאנו משם ובכל המחסומים היו המומים. הטעינו את כולם", משחזר הרב בן-נון.

לדבריו, היה מדובר בניצול רגע, שבו הממשלה הייתה פתוחה להסכמות עם הגרעין. "זה היה השבוע הראשון של רבין כראש ממשלה והוא לא כל כך רצה את העימות הזה. אנחנו רצינו לנצל את המצב. רבין לקח את אריק שרון כיועץ והוא היה בשטח. הפשרה שהוצעה הייתה שגרעין אלון מורה יקבל מאחז זמני במחנה קדום. אריק שרון תמך ואמר שהוא יעביר את זה אצל רבין, מזכירות גרעין אלון מורה הסכימה. היחיד שלא הסכים היה הרב צבי יהודה. הוא לא ישב בכל הדיונים אבל אמר 'מה רע פה? מה לא טוב לשבת פה?'. הוא לא הסכים לשמוע על זה. הגרעין לא היה יכול להסכים כשהרב מתנגד בקול רם".

"הפסדנו את זה. אני כל כך הצטערתי. אני תלמיד של הרב צבי יהודה, עמדתי לידו ובכיתי", נזכר הרב בן-נון ומוסיף "גרעין אלון מורה עלה שבע פעמים - ואחרי הפעם ההיא לא הביאו אותו לשום עלייה. הרב כמובן היה נכבד ומדהים אך היה ברור שאינו מתאים למשחק פוליטי בשטח".

אלא שגם בפעם שבה כבר היה נראה שהגרעין מקבל את מבוקשו - פתק אחד של הרב צבי יהודה זצ"ל היה יכול לעצור הכל. "העלייה השמינית הייתה בסבסטיה וזה היה כאשר באו"ם התקבלה החלטה אנטי-ישראלית ורבין יצא מגדרו מרוב זעם. הוא שלח את פרס לנסות להגיע עוד פעם להסכם 'קדום'. אחרי לילה סוער ביותר של ויכוחים עם הרב לוינגר, התקבלה החלטה להסכים לאותה הצעה - 'קדום' כמחנה צבאי. היה ברור לנו ולהם שזו רק ההתחלה.

חנן פורת, הרב לוינגר ואנשי גרעין אלון מורה נסעו לתל אביב לפגישה עם רבין לסיכום ההסכם. הגיע הרב טאו אחרי שהם נסעו, עם מכתב מהרב צבי יהודה. אמרתי לו 'הרב צבי, אחרת. החבר'ה כבר נסעו לתל אביב'. ידענו שהמכתב ממשיך את ההתנגדות מחווארה. אבל בסבסטיה הוא לא היה והרב טאו הגיע מאוחר מדי. הכל משמיים", מסכם הרב בן-נון.

