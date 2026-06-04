הרבנית שולמית מלמד, שהקימה וניהלה את אוניית ערוץ 7 ומנהלת את האתר במשך יותר משני עשורים, מספרת על ימי הקמת התחנה ומספקת הצצה על חבלי הלידה שלה.

הראיון מתקיים במסגרת מיזם "תיעוד ותיקי ומייסדי ההתיישבות" - יוזמה של משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

מטרת המיזם, הכולל מאות ראיונות, היא לתעד את פרקי הקמת ההתיישבות בחבלי הארץ השונים ולשמר את סיפורי הראשונים לדורות הבאים. מיזם התיעוד נערך בבקעת הירדן, יהודה, שומרון, בנימין, הגולן והגליל על ידי מורדי קרשנר ונעם דמסקי.

"השאלה הראשונה היא איפה קונים אונייה?", פותחת הרבנית מלמד. "אז שולחים טלגרמה לכל הנמלים, מציעים לך הצעות, נוסעים לראות מה מתאים. אבל זה לא רק אונייה, אלא משדר, אנטנות, סירה שתגיע מהמרינה לאונייה. אי אפשר לתאר כמה דברים צריך מסביב לאונייה לפני שאתה בכלל פותח את הפה ומשדר".

החיפוש אחרי שדרנים היה לא פשוט. "היינו צריכים למצוא אנשים שיודעים לדבר, שיש להם קול פחות או יותר סביר, שיעלו לאונייה, יישארו לפעמים יומיים ושלושה. עשינו המון מבחנים. אחרי שמצאנו אנשים עלתה השאלה מה התוכן - הרי צריך למלא את כל היום בדיבורים".

גם לכך נמצא פתרון. "הייתי צריכה להיות מאוד מתוחכמת, כי לא היה לנו כסף בכלל. המצאתי את הפטנט, שבכל תחילת שעה תהיה איזה פינה של חמש דקות בנושאים שונים ובהמשך מוזיקה. היו שעות של מוזיקה ישראלית, שעות של מוזיקה מזרחית, שעות של מוזיקה חסידית, ואנשים ידעו מה משודר בכל שעה. את המוזיקה מאוד אהבו, כי בתקופה הזאת בכלל לא היה מוזיקה עברית ברדיו, מוזיקה חסידית ודאי לא הייתה, מוזיקה מזרחית זה היה ממש חידוש".

הרבנית מלמד משתפת בסיפורים על התלאות שעברו השדרנים. "היה לנו שדרן אחד, מאוד מוצלח, אבל הוא היה לגמרי חילוני. הוא היה צריך לומר עכשיו נשמע את פרשת צו ואמר 'נשמע כעת את פרשת 13' כי זה דומה בכתב יד. הכל היה צריך ללמד אותם.

גם התנאים באונייה לא היו קלים. השדרנים מאוד סבלו. שדרן אחד סיפר שהוא ממש שוכב על הרצפה כי אחרת האונייה מטלטלת אותו יותר מדי והוא משדר מהרצפה. הם ידעו שבמקסימום הם צריכים להיות על האונייה שלושה ימים אבל כשיש סערה הסירה לא יכולה להגיע לאונייה. אז לפעמים היו נשארים ארבעה וחמישה ימים והשיא היה עשרה ימים. בהמשך הצטרפו אדיר זיק ומונה עם התוכנית לקראת שבת ועם המצעד הנהדר שהוא עשה ולאט לאט עוד אנשים ונשים".

הערוץ ששידר אז מעל גלי האתר תפס לו במהירות ציבור מאזינים אדוק. "מאוד אהבו את הערוץ. דיברו אצלנו הרבנים הראשיים, הסופר שמיר, ביבי נתניהו, אביגדור ליברמן, אריה דרעי. אני זוכרת שצביקה פיק, עוד קפץ לתוך המים, רצה לשחות, אבל לא ידענו אם יש באזור כרישים וביקשנו ממנו לחזור. היו הרבה מאוד חוויות".

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