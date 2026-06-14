רותי גיליס מכרמי צור, אלמנתו של ד"ר שמואל גיליס הי"ד, שנרצח בפיגוע ירי בדרכו הביתה, הקימה ומובילה את הפינה החמה לחיילים בצומת גוש עציון.

היא נישאה בשנית לד"ר משה ארנוולד וביחד כתבו את הספר 'פינה חמה על אם הדרך".

הראיון מתקיים במסגרת מיזם "תיעוד ותיקי ומייסדי ההתיישבות" - יוזמה של משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

מטרת המיזם, הכולל מאות ראיונות, היא לתעד את פרקי הקמת ההתיישבות בחבלי הארץ השונים ולשמר את סיפורי הראשונים לדורות הבאים. מיזם התיעוד נערך בבקעת הירדן, יהודה, שומרון, בנימין, הגולן והגליל על ידי מורדי קרשנר ונעם דמסקי.

גיליס משחזרת את הרגעים הקשים שאחרי ההכרה שהמשפחה שלה לא תהיה שוב אותו דבר. "אני נכנסת הביתה, חמישה ילדים בבית, הגדולה בת שלוש עשרה, ואני מנסה לספר להם משהו שאני ממש לא מבינה. אני מנסה להקל, אני משתמשת בהמון מילים שבכלל לא ידעתי שהן קיימות.

'אבא שלנו לא יבוא יותר', 'אבא לא יחזור', 'אבא איננו', 'אבא מת', 'אבא נפטר'. לא ידעתי להגיד 'אבא נרצח', כי זו מילה נוראית, מילה שעד היום הופכת את הבטן", היא מוסיפה.

לא היה לה ספק כיצד היא רוצה להנציח את זכרו. "בחרתי בתור הנצחה לשמואל, להקים את הפינה החמה בצומת גוש עציון. בדימיון שלי, זה היה איזה איזה מקום קטן, שישימו איזה 'בוטקה' במקום שבו שמואל נרצח, ואני אבוא כל יום בחמש עם הילדים. החיילים ידעו שבחמש יש שם קפה ועוגה - והם יבואו - ונאמר להם 'אנחנו ממש אוהבים אתכם ואתם צריכים לדאוג שנגיע הביתה בשלום'".

החלום הפך במהירות למציאות. "צומת גוש עציון באותה תקופה היה מקום חשוך ונטוש. היה שם כביש מאוד צר, עם איזה עמוד שכתובים עליו קווי האוטובוס. שם, באיזה מגרש אספלט ליד בריכת מים ישנה שהערבים באו לשאוב ממנה מים, המועצה שמה מכולה. כשיצאתי מהשבעה ראיתי את זה וראש המועצה אמר 'בבקשה, זו הפינה החמה'.

חשבנו שנפתח את המקום לשעתיים ביום. כשחילקנו בינינו תפקידים, הצוות חזר אחרי כמה ימים, ואמר שצריך לפתוח את זה לאורך כל היום. סוכם שהפינה תיפתח משמונה וחצי בבוקר עד תשע בערב בשש משמרות. בהמשך הוחלט לפתוח אותה כבר משבע בבוקר עם קפה ראשון, עוגות שאנשים אופים בבתיהם. המקום הפך למוסד עם הזמן. היום, כשאני נוסעת בארץ, אני רואה המון שלטים שיש 'פינה חמה'. בכל מקום שרוצים לשמח את החיילים ברור להם שמקימים עבורם 'פינה חמה'", היא מסכמת.

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