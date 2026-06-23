צביקי (צבי) בר חי, לשעבר ראש מועצת הר חברון והחטיבה להתיישבות, מספר את סיפורה של תחנת משטרת לוציפר והקשר שלה להתיישבות באזור.

הראיון מתקיים במסגרת מיזם "תיעוד ותיקי ומייסדי ההתיישבות" - יוזמה של משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

מטרת המיזם, הכולל מאות ראיונות, היא לתעד את פרקי הקמת ההתיישבות בחבלי הארץ השונים ולשמר את סיפורי הראשונים לדורות הבאים. מיזם התיעוד נערך בבקעת הירדן, יהודה, שומרון, בנימין, הגולן והגליל על ידי מורדי קרשנר ונעם דמסקי.

"בשנת 1981, בית יתיר כבר הייתה במחנה הזמני. התקיים סיור של השר אריאל שרון במשטרת לוציפר. הוא העלה הצעה להביא למקום עדר וכמה משפחות כדי כבר לעלות לקרקע. חמש או שש משפחות מהחבורה שלנו היו מוכנות להגיע, והחטיבה להתיישבות קיבלה תקציב לשיפוץ תחנת המשטרה.

התחלנו לנסוע בכל יום מקרית ארבע למשטרת לוציפר. במקום לא היה חשמל ומים אבל הייתה רוח גדולה. כל החורף אנחנו עובדים בתנאים מאוד קשים. את כל העבודה עשינו בעצמנו", מוסיף בר חי.

ואז הגיעה נקודת מפנה. "הממשלה החליטה להקים יישוב בנ.צ. של משטרת לוציפר, שמיועד לבית יתיר. אנשי בית יתיר באו אלינו בטענה 'עכשיו כשיש החלטת ממשלה, אם אתם תיכנסו למשטרה, אחר כך יהיה בלאגן ויש סיכוי שלא נוכל להגיע למחוז חפצנו'. אמרנו להם - 'מה פתאום? זה ייקח שנה וחצי-שנתיים והיישוב יעלה'. נעשה בירור בתנועה בירושלים, וההחלטה הייתה שלא ניכנס לתחנת המשטרה, למרות שהכל עמד מוכן לאכלוס. בשבילנו זו הייתה מכה, אבל זה גיבש אותנו עוד יותר".

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