ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, שוחח עם ערוץ 7 במהלך השתתפותו בצעדה למען ישראל שנערכה בשדרה החמישית במנהטן שבניו יורק.

ליאון שיתף בתחושותיו לנוכח המפגן ההמוני וציין כי השנה מדובר באירוע גדול במיוחד. "יש לי איזו תחושה שהפעם יותר מלא משנה שעברה, ובהחלט זה מרגש", אמר ראש העיר במהלך הצעדה.

בדבריו התייחס ליאון לעובדה שראש עיריית ניו יורק לא הגיע לצעוד השנה, בניגוד קודמו בתפקיד בשנים עברו. הוא הדגיש את הערכתו לקהילה היהודית בארצות הברית.

במהלך הראיון נשאל ראש העיר על החיבור המתבקש בין האירוע בניו יורק לבין אירוע "ריקודגלים" שנחגג לא מכבר בישראל. ליאון השיב כי "זה סוג של ריקודגלים, אבל פה, כאן, בניו יורק".

הוא חתם את דבריו במסר של חוסן ואמר, "בהחלט זה משהו מכובד לעם היהודי, לעם ישראל, עם הנצח, לא יעזור לאף אחד, לא לראש העיר הזה ולא למישהו אחר, אנחנו עם הנצח, זו עובדה".